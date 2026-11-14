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Cronaca

Novate Milanese, 13 chili di marijuana sequestrati con consegna controllata

Un pacco con 13 chili di marijuana, un odore sospetto e un finto corriere: così la Polizia di Stato ha fermato un giovane di Novate Milanese.
Chiara Vimercati · · 2 min
Novate Milanese, 13 chili di marijuana sequestrati con consegna controllata

Un pacco spedito con un normale servizio di corriere ha portato alla cattura di un giovane di Novate Milanese. Il carico conteneva 13 chili di marijuana, destinati a un’abitazione del paese. Il destinatario, un italiano di 23 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’odore che ha fatto scattare l’allarme

Tutto è iniziato con la segnalazione di un addetto di una società di spedizioni, colpito dal forte odore di marijuana che usciva da due pacchi. Gli agenti del commissariato Rho-Pero sono intervenuti e, aperti gli imballaggi, hanno trovato quattro grossi sacchi con complessivamente 13 chili di droga. All’interno dei colli c’era anche un localizzatore satellitare Gps.

Informata l’autorità giudiziaria, la Polizia ha deciso di non sequestrare subito la merce, ma di lasciarla proseguire per risalire al destinatario.

La consegna controllata

Con il supporto della Squadra mobile di Milano, gli investigatori hanno organizzato una consegna controllata. Un poliziotto si è presentato all’indirizzo indossando la divisa della società di spedizioni, mentre i colleghi restavano appostati nei dintorni. Il giovane ha firmato il palmare per ritirare i due pacchi senza sospettare nulla e, subito dopo, è stato bloccato e arrestato.

La perquisizione dell’abitazione

Nella casa del 23enne la perquisizione, condotta anche con un’unità cinofila antidroga, ha portato al sequestro di tre telefoni cellulari, etichette e fatture relative alle spedizioni e 500 euro in contanti. Sono stati trovati anche diversi adesivi con diciture che, secondo gli investigatori, servivano a confezionare lo stupefacente.

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Autore
Chiara Vimercati
Chiara Vimercati vive a Milano e da anni cura le pagine di servizio e "città": orari, biglietti, ZTL, come arrivare e dove parcheggiare. Si è specializzata nelle guide pratiche per chi vive o visita Milano, verificando ogni dato alla fonte (azienda di trasporto locale, Comune, siti dei musei) e indicando sempre quando un'informazione è stata aggiornata. Conosce a fondo Duomo, Castello Sforzesco, Navigli, Brera e i quartieri della città, e racconta Lombardia con attenzione ai dettagli operativi che servono davvero al lettore.

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