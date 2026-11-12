Scopri gli sforzi congiunti di polizia e Finanza per mettere al tappeto furti e prodotti falsi a EICMA 2026

L’evento motoristico più atteso dell’anno, l’EICMA 2026, si è concluso domenica con un risultato positivo anche sotto il profilo della sicurezza. Le autorità hanno intensificato i controlli sia per prevenire reati di natura predatoria sia per tutelare la proprietà intellettuale dei marchi presenti in esposizione.

Operazioni di polizia a Rho Fiera: allontanamenti, denunce e arresti

Nel corso della manifestazione la Polizia di Stato di Milano ha avviato una serie di interventi mirati all’interno del complesso fieristico. Sono state individuate 42 persone sotto osservazione; di queste, 18 ordini di allontanamento sono stati emessi nei pressi delle aree più frequentate dagli espositori e dal pubblico. Parallelamente, 13 denunciati per accattonaggio molesto hanno visto l’applicazione della legge contro condotte reiterate di richiesta indebita di denaro.

Il caso del 15enne arrestato per furto aggravato

Il momento più sensazionale è stato l’arresto di un ragazzo di 15 anni, imputato per furto aggravato. Il giovane, insieme ad alcuni coetanei, ha tentato di aggirare i metal detector all’ingresso della fiera, appropriandosi di 105 euro sottratti da un portafoglio lasciato in una cassetta per l’ispezione. L’operatore è stato posto a disposizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, mentre gli altri coinvolti hanno ricevuto una deferimento in stato di libertà.

Guardia di Finanza: sequestro di moto elettriche e componenti contraffatte

Nel frattempo, la Guardia di Finanza del comando provinciale di Milano ha condotto tre distinti interventi contro la contraffazione di prodotti motociclistici. I primi due controlli hanno riguardato stand di espositori cinesi, dove le autorità hanno rilevato carene di motociclette che riproducevano in modo illecito il design protetto da brevetto della casa Honda. I componenti sono stati rimossi e posti sotto sequestro penale.

Sequestro di e-moto di produzione cinese

L’ultima operazione ha interessato un’azienda italiana specializzata nell’importazione di veicoli di ultima generazione. Qui sono state individuate due motociclette elettriche prodotte in Cina, identificate come copie non autorizzate di modelli brevettati da un altro costruttore cinese. L’accertamento ha portato al sequestro dei due veicoli e alla contestazione di reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi. I legali rappresentanti delle imprese coinvolte sono stati segnalati alla Procura di Milano per violazione delle norme penali in materia di contraffazione di marchi e brevetti.

Impatto complessivo e prospettive future

Il risultato di questi interventi dimostra come una strategia integrata tra polizia locale e guardia di finanza possa garantire un ambiente più sicuro sia per gli espositori sia per i visitatori. La tutela dei diritti di proprietà industriale è fondamentale per mantenere la credibilità del mercato motociclistico e per proteggere gli investimenti in innovazione. Gli organizzatori di EICMA hanno espresso gratitudine verso le forze dell’ordine e hanno confermato l’intenzione di rafforzare la collaborazione per le prossime edizioni, soprattutto considerando la partecipazione di 764 espositori provenienti da 52 Paesi.