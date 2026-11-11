L'ADM ha bloccato macchine da gioco non autorizzate in quattro bowling lombardi, evidenziando licenze mancanti e premi oltre il limite consentito.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha intensificato le attività di verifica nel settore del gioco pubblico, concentrandosi su strutture ricreative dove sono presenti apparecchi di intrattenimento. Negli ultimi mesi, gli ispettori della Direzione territoriale Lombardia hanno avviato una serie di controlli mirati, con l’obiettivo dichiarato di garantire il rispetto della normativa e di proteggere gli utenti da offerte illecite.

Il risultato di queste ispezioni è stato un sequestro coordinato di apparecchi da gioco in quattro sale bowling situate nella zona del Varesotto: una a Milano, una a Varese, una a Cantù e l’ultima a Cerro Maggiore. In ciascuna di esse, gli agenti hanno riscontrato la totale assenza di titoli autorizzatori richiesti dalla legge, elemento indispensabile per il corretto esercizio dell’attività ludica.

Le quattro sale bowling oggetto dell’ispezione

Le strutture controllate rappresentano punti di aggregazione molto frequentati da famiglie, gruppi di amici e appassionati di sport di squadra. La scelta di questi locali non è casuale: le sale bowling costituiscono infatti ambienti in cui i videogiocatori possono accedere facilmente a macchine da intrattenimento, spesso collocate in aree comuni. La presenza di apparecchi senza licenza in Milano e nella provincia di Varese ha sollevato preoccupazioni riguardo alla trasparenza dell’offerta ludica ed alla possibile esposizione di minori a pratiche non regolate.

Irregolarità riscontrate: assenza di titoli, R-FID e premi superiori a 20 euro

Durante le verifiche, gli ispettori hanno documentato tre tipologie di infrazioni. In primo luogo, numerosi apparecchi erano privi di titoli di autorizzazione, documento che attesta la conformità alle disposizioni di legge. In secondo luogo, è stata rilevata l’assenza del dispositivo R-FID, indispensabile per il controllo a distanza delle macchine e per monitorare l’attività di gioco in tempo reale. Infine, è emerso che i premi erogati in alcune sale superavano il tetto massimo previsto dalla normativa, fissato a 20 euro. Questo limite è stato introdotto per evitare che il gioco diventi un incentivo economico eccessivo, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Mancanza del dispositivo R-FID

Il R-FID è un sistema di tracciamento elettronico che consente all’ADM di intervenire tempestivamente qualora vengano rilevate anomalie nelle operazioni di gioco. Senza questo strumento, la capacità di monitorare le transazioni diventa limitata, aumentando il rischio di manipolazioni e di frodi. Gli esperti dell’ADM hanno sottolineato come l’assenza del R-FID rappresenti un grave inadempimento, poiché compromette la trasparenza delle attività e rende più difficile garantire la correttezza dei risultati.

Dichiarazioni dell’ADM e prospettive per il settore

In una nota rilasciata dalla Direzione territoriale Lombardia, l’ADM ha ribadito il proprio impegno a presiedere alla legalità nel campo del gioco pubblico. Le autorità hanno affermato che le operazioni di controllo sono parte di una strategia più ampia volta a ridurre l’offerta di giochi irregolari, tutelare i giocatori e assicurare che gli operatori rispettino le regole stabilite. Il sequestro di apparecchi irregolari è stato presentato come risultato concreto di un’attività di vigilanza costante, e come segnale forte per tutti gli operatori del settore.

Guardando al futuro, l’ADM prevede di intensificare i controlli su altre strutture ricreative e di promuovere campagne informative volte a far conoscere i limiti legali dei premi e l’importanza dei titoli autorizzatori. L’obiettivo è creare un contesto di gioco più sicuro, dove la trasparenza e la responsabilità siano i principi guida, e dove i consumatori possano divertirsi senza incorrere in rischi derivanti da pratiche non autorizzate.