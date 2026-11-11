Un inseguimento all’alba a Milano conduce al recupero di numerosi arredi sacri rubati a una chiesa mantovana.

Alle prime ore del mattino, mentre le strade di Milano erano ancora avvolte da un silenzio quasi irreale, gli agenti delle Volanti del Commissariato Lorenteggio effettuavano un consueto servizio di prevenzione e controllo del territorio. In via Lorenteggio lottavano contro il traffico e osservavano le auto che sfrecciavano, finché ne notarono una con tre persone a bordo. Il comportamento dei occupanti, torpido e sospetto, spinse gli agenti a chiedere la fermata per un controllo di routine.

Il gesto, tuttavia, fu accolto da una brusca accelerazione: il conducente, anziché rallentare, spinse l’acceleratore e si diresse verso il centro della città, tentando di dileguarsi nella foschia mattutina. La Polizia di Stato avviò immediatamente l’inseguimento, cercando di riottenere il controllo dell’autoveicolo. Dopo pochi isolati, la vettura fu costretta a fermarsi in via Segneri, dove il conducente diede la marcia e la pattuglia poté avvicinarsi.

Inseguimento nella notte milanese

L’intervento si trasformò rapidamente in una corsa contro il tempo. I tre uomini, visibilmente agitati, uscirono dall’auto e, nonostante la presenza degli agenti, tentò di fuggire a piedi lungo le vie di via Segneri. Il breve inseguimento a piedi fu efficace: gli agenti riuscirono a bloccare il giovane di 20 anni, identificato come cittadino romeno, mentre gli altri due compagni dell’auto non furono immediatamente catturati. Il ventenne fu posto sotto fermo e successivamente denunciato per furto aggravato in concorso.

Fermata in via Segneri e l’arresto del ventenne

Una volta immobilizzato, il giovane venne sottoposto a perquisizione. La scoperta più eclatante fu il contenuto dell’abitacolo: una cassa contenente una grande mole di oggetti liturgici, tra cui numerosi calici, portacandele di vario tipo e altri manufatti religiosi. Nessuna droga o denaro fu rinvenuto; il vero bottino era costituito da beni ecclesiastici, lavati dal loro valore storico e spirituale tanto quanto dal valore materiale.

Il bottino ecclesiastico recuperato

La perquisizione rivelò un ingente quantitativo di arredi sacri provenienti da una chiesa della provincia di Mantova. Gli oggetti furono riconosciuti come appartenenti alla Chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo di Cadè, una frazione del comune di Roncoferraro, in provincia mantovana. Calici finemente decorati, portacandele d’epoca e diversi oggetti liturgici furono tutti presenti nella vettura, dimostrando che il furto non era un episodio isolato ma un’azione mirata al sacro patrimonio della comunità.

Restituzione alla parrocchia di Cadè

Terminati gli accertamenti, tutti gli oggetti furono restituiti alla parrocchia. Il parroco, don Stefano, si è recato personalmente al commissariato per ritirare il materiale sacro, ringraziando gli agenti per il rapido recupero e per la tutela del patrimonio religioso. La restituzione ha permesso alla comunità di riacquistare non solo gli oggetti materiali, ma anche una parte della propria identità storica e spirituale, finora privata a causa del furto.

Riflessi sul fenomeno dei furti alle chiese

Il caso di Milano si inserisce in un più ampio contesto di furti contro luoghi di culto, fenomeno purtroppo frequente in diverse regioni d’Italia. Negli ultimi mesi, le forze dell’ordine hanno compiuto operazioni di contrasto, tra cui un blitz nelle aree boschive tra Milano, Como e Varese che ha portato all’arresto di otto persone sospettate di traffico di stupefacenti. Sebbene i motivi dei ladri di oggetti sacri possano variare – dal mercato nero dei beni d’arte al semplice furto per denaro – la costante è la necessità di un controllo più stringente e di sistemi di sicurezza più avanzati nelle strutture religiose.

L’intervento tempestivo delle Volanti del Commissariato Lorenteggio ha permesso di evitare la dispersione di un patrimonio sacro di grande valore, dimostrando ancora una volta l’importanza della vigilanza urbana e della collaborazione tra le forze dell’ordine e le comunità religiose.