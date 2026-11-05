I mercati azionari europei salgono, con Milano in testa, mentre le banche italiane trionfano e il settore tecnologico subisce la pressione dell’AI dopo la vittoria dem.

Il risultato dei midterm statunitensi ha innescato una reazione a catena sui mercati globali. La conquista della maggioranza da parte dei democratici in Camera e Senato ha calmato le paure di un regime fiscale aggressivo e ha messo in luce la disponibilità del Presidente a collaborare, smorzando le tensioni politiche.

In Europa, gli indici hanno iniziato la sessione guadagnando e si sono consolidati sui massimi della giornata, mentre a New York i future hanno preso il volo, alimentati da un sentimento di stabilità istituzionale e da aspettative di politiche più moderate.

L’effetto voto democratico sui mercati statunitensi e europei

Il Dow Jones ha chiuso con un balzo del 3,0%, portando l’indice a superare i 53.300 punti, il più forte rialzo giornaliero dal primo aprile 2025. Il Nasdaq è cresciuto dell’1,4% e l’S&P 500 ha guadagnato il 1,6%, segnando una giornata di rialzo diffuso. Contestualmente, i rendimenti dei Treasury sono scesi di tre punti base, attestandosi intorno al 4,9%, mentre i BTP italiani hanno registrato un calo di quattro punti base, arrivando al 4,42%.

Prezzi dell’energia in calo: petrolio, gas e oro

Le notizie di una possibile de-escalation del conflitto in Iran hanno spinto il prezzo del petrolio WTI a scendere dell’1,0% a 95,1 dollari e il Brent a 102,2 dollari, entrambi sotto i 100 dollari per la prima volta da settembre. Il gas naturale a Amsterdam ha perso circa il 4%, attestandosi a 87,9 euro/MWh. Parallelamente, l’oro ha beneficiato del calo del dollaro, guadagnando il 3,5% e quotandosi a 4.040 dollari l’oncia.

Le banche italiane brillano, il tech cade

Nel contesto europeo, le quotazioni di UniCredit e Intesa Sanpaolo hanno registrato incrementi superiori al 5%, posizionandosi tra i titoli più performanti della Borsa di Milano. Anche MPS ha chiuso con un rialzo del 5,1%. Il settore bancario è stato il traino principale, con l’indice settoriale Stoxx Banking che ha guadagnato il 4,4%.

Al contrario, le azioni legate alla tecnologia e, più specificamente, ai semiconduttori hanno subito pressioni negative, perdendo lo 0,6% a causa dell’incertezza sul futuro degli investimenti in intelligenza artificiale. Aziende come STMicroelectronics, Technoprobe e Prysmian hanno chiuso rispettivamente in calo del 5,1%, 7,1% e 6,9%.

AI e politiche democratiche: il punto critico

Molti candidati democratici hanno avanzato richieste di regolamentazione più severa sull’AI, alimentando timori di un possibile rallentamento degli investimenti nel settore. Questo spettro ha contribuito al ribasso del comparto tech, nonostante il supporto più ampio dei mercati azionari. Gli analisti avvertono che, finché le discussioni parlamentari non si stabilizzeranno, le aziende tecnologiche potrebbero continuare a subire volatilità.

Nel complesso, la combinazione di un Congresso democratico, la riduzione della pressione sui mercati energetici e la resilienza delle banche italiane ha creato un clima favorevole per gli investitori, mentre il settore tecnologico resta sotto una lente di attenzione critica.