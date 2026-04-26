Sparatoria al Washington Hilton: evacuati Trump e i vertici dell’amministrazione

Durante la cena al Washington Hilton il panico si è diffuso dopo alcuni colpi d'arma da fuoco: il sospettato è stato arrestato e le autorità indagano sulle modalità dell'intrusione

La serata dei corrispondenti della Casa Bianca al Washington Hilton si è trasformata in un episodio di violenza e paura la notte del 26 aprile 2026. All’interno del salone, dove erano riuniti centinaia di giornalisti e membri dell’amministrazione, si sono uditi colpi d’arma da fuoco che hanno generato un’immediata reazione delle forze di sicurezza e la conseguente evacuazione delle personalità di vertice, incluso il presidente Donald Trump.

Le autorità hanno confermato che un uomo è stato fermato e posto in custodia dopo gli spari. Nel corso dell’episodio un agente del Secret Service è stato colpito ma ha evitato conseguenze fatali grazie al giubbotto antiproiettile ed è stato trasportato in ospedale in condizioni non critiche. L’evento ha lasciato una lunga scia di domande sul funzionamento del protocollo di sicurezza e sull’accesso alle aree presidiate dell’hotel.

La dinamica dell’incidente

Secondo le ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, l’aggressore ha agito nell’area di controllo esterna al salone, la zona in cui gli ospiti passano attraverso i metal detector. Il sospettato, identificato come Cole Tomas Allen, originario della California e sulla trentina, avrebbe oltrepassato velocemente un controllo con armi al seguito e ha esploso diversi colpi prima di essere neutralizzato e ammanettato. Fonti investigative affermano che l’uomo era alloggiato nell’albergo, circostanza che gli avrebbe permesso di aggirare parte dei controlli.

Armi, arresto e condizioni dei coinvolti

Le autorità federali hanno riferito che l’individuo aveva con sé più strumenti offensivi, tra cui un fucile a canna liscia, una pistola e coltelli, e per questo motivo viene valutata la possibile formulazione di più capi d’accusa. Immediatamente dopo gli spari gli agenti del Secret Service sono intervenuti e hanno fermato il sospetto: lui e l’agente ferito sono stati portati in strutture ospedaliere. L’arresto ha impedito che l’uomo raggiungesse il salone principale, circoscrivendo così il pericolo per gli ospiti presenti.

Intervento dei servizi di protezione e reazione presidenziale

Le immagini e i resoconti mostrano agenti con mitra che hanno circondato il palco e hanno scortato via il presidente e la first lady attraverso percorsi secondari. Anche il vicepresidente JD Vance e diversi membri del gabinetto sono stati evacuati con urgenza. Dalle prime comunicazioni il presidente ha elogiato la rapidità d’azione delle forze dell’ordine e ha descritto il fermo come l’esito di un intervento tempestivo; ha inoltre definito il sospettato una persona con gravi problemi, sostenendo la necessità di affrontare le tensioni politiche per vie civili.

Decisioni successive e impatto mediatico

Nonostante il desiderio di alcuni protagonisti di tornare in sala, il protocollo e le autorità hanno preferito non riprendere l’evento sul posto: il presidente ha scelto di parlare con i giornalisti in conferenza dalla Casa Bianca. È stato inoltre annunciato che la cena sarà riprogrammata entro trenta giorni. Nel frattempo le immagini di cronaca hanno mostrato giornalisti in abito da sera trasformati in reporter sul campo, riprendendo la diretta di una serata che avrebbe dovuto celebrare il rapporto tra stampa e potere.

Testimonianze, indagini e riflessioni

Tra le voci raccolte c’è quella di un cronista italiano presente all’evento, che ha raccontato come i primi colpi siano stati inizialmente scambiati per rumori di servizio mentre veniva servita la cena. Subito dopo si è scatenato il panico: persone che si riparavano sotto i tavoli, altri che cercavano le uscite. L’episodio ha riportato alla memoria un precedente storico al Washington Hilton, ricordando la fragilità delle certezze sulla sicurezza fisica anche nei contesti più protetti.

Proseguono le indagini

Le autorità federali e la polizia di Washington stanno esaminando come sia stato possibile introdurre le armi nell’area controllata e stanno valutando eventuali responsabilità strutturali nei controlli. La procuratrice federale ha indicato capi d’accusa preliminari legati all’uso di un’arma da fuoco e all’aggressione di un agente, con la possibilità di ulteriori imputazioni. L’incidente ha riacceso il dibattito pubblico sulla violenza politica e sulle misure necessarie per proteggere eventi istituzionali di alto profilo.