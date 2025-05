Un uomo di 30 anni colpito alla schiena, indagini in corso per chiarire l'accaduto

La sparatoria nel quartiere Aler

Oggi, giovedì 29 maggio, il quartiere Aler di via dei Glicini a Rozzano è stato teatro di una sparatoria che ha lasciato i residenti in stato di shock. Intorno alle 11.45, un uomo di circa 30 anni è stato colpito alla schiena da un proiettile. L’episodio ha suscitato immediatamente l’intervento dei soccorsi, con un’ambulanza e un’automedica inviati sul posto in codice rosso, segno della gravità della situazione.

Condizioni del ferito e reazioni della comunità

Fortunatamente, dopo le prime cure, le condizioni del ferito sono migliorate. Trasportato all’ospedale Humanitas, l’uomo è stato stabilizzato e ora è cosciente, con parametri vitali stabili. Nonostante l’accaduto sia stato drammatico, sembra che non sia in pericolo di vita. La comunità locale è in allerta, con molti residenti che hanno udito diversi spari, ma le circostanze esatte dell’incidente rimangono poco chiare.

Indagini in corso e mistero sull’aggressore

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della compagnia di Corsico, stanno attivamente indagando sull’accaduto. Sono in corso raccolte di testimonianze e acquisizione di filmati dalle telecamere di sorveglianza della zona. Al momento, l’identità dell’aggressore e il movente dell’attacco sono ancora sconosciuti. È emerso che la vittima era una delle persone sfrattate durante un’operazione di sgombero avvenuta nelle cantine vicine al luogo della sparatoria, il che potrebbe fornire indizi cruciali per le indagini.

La visita del sindaco e il tema della sicurezza

In un momento di grande tensione, il neo sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti, ha visitato il luogo della sparatoria per seguire gli sviluppi e portare solidarietà ai residenti. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nei quartieri più fragili della cintura milanese, un tema che richiede attenzione e interventi mirati. Le forze dell’ordine sono al lavoro per far luce su questa vicenda ancora avvolta nel mistero, mentre la comunità attende risposte e maggiore sicurezza.