Rogo a Villa Sioli a Senago: danni ingenti e indagini in corso

Un incendio il 6 aprile 2026 ha ridotto in parte la storica Villa Sioli a Senago: nessun ferito, ma gravi ripercussioni per i lavori di recupero

Nel pomeriggio di lunedì 6 aprile 2026, giorno di Pasquetta, un violento incendio ha investito Villa Sioli, dimora di origine seicentesca situata a Senago. L’allarme è scattato intorno alle ore 16 dopo la segnalazione di un cittadino: in breve le fiamme si sono estese, producendo una colonna di fumo nero visibile a distanza e richiamando l’attenzione dei residenti dei comuni limitrofi.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate, poiché parte della villa era in fase di ristrutturazione e non aperta al pubblico al momento dell’evento.

Le operazioni di spegnimento, condotte per ore, hanno mirato innanzitutto a mettere in sicurezza l’area e a contenere il fronte del fuoco per evitare crolli. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da Polizia Locale e Carabinieri. Il sindaco, Magda Beretta, ha aggiornato la cittadinanza attraverso i canali social invitando a chiudere le finestre per limitare eventuali disagi causati dal fumo. Le autorità hanno poi avviato le prime verifiche per stabilire l’origine delle fiamme, lasciando intendere che le operazioni di indagine proseguiranno anche nei giorni successivi.

Intervento dei soccorsi e dinamica iniziale

L’allarme ha mobilitato mezzi e personale provenienti dai distaccamenti dell’hinterland milanese: tra le risorse impegnate figurano squadre provenienti da Garbagnate Milanese, Rho e Sesto San Giovanni, con almeno cinque automezzi dei Vigili del Fuoco impiegati nelle operazioni. L’intervento è stato particolarmente complesso a causa delle condizioni strutturali dell’edificio e del rischio di cedimenti: i pompieri hanno dovuto agire prevalentemente dall’esterno per proteggere l’incolumità degli operatori e circoscrivere le aree più colpite dal rogo.

Origine e propagazione delle fiamme

Dalle prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dal tetto della porzione più antica della villa, interessando successivamente gli ambienti interni e l’intero complesso. La combustione ha coinvolto elementi lignei e parti di copertura storica, determinando danni pesanti a sezioni significative dell’edificio. Le immagini dell’intervento mostrano una densa nube di fumo e l’azione coordinata dei soccorritori per contenere il fronte dell’incendio e limitare la propagazione verso le aree verdi circostanti.

Danni materiali e ricadute per la comunità

Il patrimonio edilizio e culturale ha subito colpi importanti: il tetto della porzione più antica è stato gravemente compromesso e diverse sale storiche hanno subito danni estesi. La villa, che si trova all’interno di un parco di circa 20.000 metri quadrati, ospitava anche aree gioco e spazi pubblici, ora temporaneamente non accessibili. Il danno non è solo fisico ma anche funzionale, considerando che l’edificio era al centro di un progetto di recupero destinato ad accogliere uffici comunali e servizi alla cittadinanza.

Uso previsto e impatto sui servizi

Prima dell’incendio, la struttura era stata acquisita dall’amministrazione comunale per ospitare sedi distaccate di enti locali: tra questi erano previsti il comando della Polizia Municipale, i servizi sociali e spazi per iniziative culturali come sale conferenze e mostre. Il rogo mette ora in discussione i tempi e i costi del progetto di riqualificazione, con prospettive di rallentamenti e maggiori spese per il recupero di elementi architettonici riconosciuti come parte del patrimonio storico della comunità.

Valore storico, indagini e prospettive di recupero

Villa Sioli è un edificio con radici nel XVII secolo e una storia ricca: la sua fase di massimo splendore è stata nel Settecento quando faceva parte della proprietà dei Corbella, e in seguito ha ospitato arcivescovi come residenza estiva a partire dal 1820; tra i suoi ospiti si ricorda anche il poeta Carlo Porta. Alcuni elementi architettonici barocchi sono sopravvissuti nei decori, mentre i giardini all’italiana si sono in parte perduti nel tempo. La perdita parziale di questi aspetti rappresenta un danno significativo per la memoria locale.

Le operazioni di bonifica e gli accertamenti tecnici proseguiranno fino a quando le condizioni dello stabile permetteranno ispezioni più dettagliate, necessarie per chiarire le cause dell’incendio: tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figura quella di un innesco accidentale collegato ai lavori di cantiere in corso. Nei prossimi giorni saranno fondamentali le perizie dei tecnici e le relazioni dei Vigili del Fuoco per pianificare gli interventi di messa in sicurezza e, successivamente, per valutare un progetto di recupero che tenga conto del valore storico e delle esigenze della collettività.