Rogo nella Villa Sioli di Senago: danni gravi al complesso seicentesco

Un rogo il 6 aprile 2026 ha devastato parte di Villa Sioli a Senago: tra uffici comunali e sale storiche, la comunità attende chiarimenti

Nel pomeriggio del 6 aprile 2026, giorno di Pasquetta, un vasto incendio ha colpito Villa Sioli, la storica dimora seicentesca situata a Senago. Le fiamme, divampate nella fascia centrale dell’edificio, hanno distrutto ampie porzioni della struttura e causato danni che al momento risultano ancora da quantificare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i servizi comunali per contenere il rogo, mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità intorno al parco.

La notizia ha suscitato forte attenzione nella comunità locale sia per il valore architettonico di Villa Sioli sia perché l’edificio ospita servizi pubblici. Secondo le ricostruzioni iniziali, il fuoco si è sviluppato nel primo pomeriggio e si è diffuso rapidamente alimentato da materiali e strutture interne. Le autorità hanno raccomandato prudenza a chi abita nelle vicinanze a causa del fumo e delle possibili esalazioni, suggerendo di tenere le finestre chiuse almeno fino allo spegnimento completo.

L’intervento dei soccorsi e le comunicazioni ufficiali

I soccorsi hanno lavorato per diverse ore per domare l’evento: i mezzi dei Vigili del Fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e nelle verifiche di stabilità delle strutture. Il sindaco di Senago, Magda Beretta, ha pubblicato un comunicato in cui spiega che le operazioni erano in corso da circa un’ora al momento della segnalazione e che le forze dell’ordine stavano gestendo le procedure di evacuazione preventiva delle aree più vicine. Le prime valutazioni non hanno evidenziato feriti gravi, ma la priorità è stata l’evacuazione e la tutela della popolazione.

Avvertenze per la popolazione

Nel suo messaggio il sindaco ha invitato la cittadinanza a limitare gli spostamenti e a mantenere chiuse le finestre a causa del fumo che potrebbe interessare le abitazioni vicine. Le autorità locali hanno precisato che non erano state emesse ordinanze di evacuazione estesa al momento, ma che la situazione rimaneva sotto costante monitoraggio. È stata segnalata la presenza di polizia locale e forze dell’ordine per delimitare le aree pericolose e agevolare il lavoro dei soccorritori.

Il valore storico della villa e le dimensioni del danno

Villa Sioli è un complesso risalente al XVII secolo e rappresenta un riferimento per il patrimonio culturale di Senago. Nel corso dei secoli la dimora ha cambiato più volte proprietà: dai Corbella alla famiglia Martinelli, quindi agli Arcivescovi di Milano, fino a passare nelle mani di Angelo Sioli, da cui prende il nome. La villa ha ospitato il poeta milanese Carlo Porta e al suo interno si trovavano sale decorate e affrescate, trasformate in biblioteche e spazi per la comunità nel tempo.

Parti colpite e danni registrati

Secondo le prime ricognizioni, una porzione significativa della struttura storica è stata distrutta o gravemente compromessa dal rogo e dal fumo. Foto e testimonianze condivise sui social mostrano aree annerite e coperture danneggiate: per gli esperti la stima del danno sarà possibile solo dopo il completo spegnimento e l’ispezione tecnica. Gli uffici che attualmente occupavano parte della villa, tra cui la Polizia Locale e i servizi scolastici e socio-educativi, potrebbero subire ripercussioni organizzative fino alla valutazione dei danni strutturali.

Impatto sulla comunità e prospettive future

Oltre al valore storico, Villa Sioli serve quotidianamente la cittadinanza: ospita uffici comunali, sale conferenze e mostre, mentre il parco pubblico di circa 20.000 mq è frequentato da famiglie e bambini. La perdita di spazi per servizi e iniziative avrà un impatto immediato sulle attività locali; inoltre la necessità di restauri complessi richiederà risorse e tempi non trascurabili. È probabile che il Comune avvii procedure per la messa in sicurezza e per la definizione di un progetto di recupero conservativo.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Le autorità hanno annunciato che saranno avviate indagini per stabilire l’origine dell’incendio e verificare eventuali responsabilità. Tecnici e storici dovranno collaborare per valutare le opere d’arte, gli affreschi e gli elementi architettonici colpiti: il processo di recupero dovrà rispettare le norme per i beni culturali. Nel frattempo la popolazione e le associazioni locali hanno già manifestato preoccupazione e la volontà di partecipare alla ricostruzione di un bene che rappresenta un pezzo importante della storia cittadina.

La vicenda di Villa Sioli resta ancora in evoluzione: aggiornamenti ufficiali sono attesi dalle autorità competenti e dai vigili del fuoco non appena sarà conclusa la prima fase di intervento. La comunità di Senago segue con apprensione gli sviluppi e si prepara a fronteggiare le conseguenze sulla gestione dei servizi e sulla conservazione del patrimonio storico.