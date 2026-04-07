Rogo a Senago, Villa Sioli colpita durante i lavori di riqualificazione

Un rogo ha interessato la storica Villa Sioli a Senago mentre era in corso un cantiere di riqualificazione: Vigili del Fuoco e forze dell'ordine procedono ai rilievi

La storica Villa Sioli, dimora seicentesca inserita nel parco cittadino di Senago, è stata colpita da un violento incendio nel pomeriggio di lunedì 6 aprile 2026, giorno di Pasquetta. La segnalazione al numero di emergenza è arrivata intorno alle ore 16 e, in breve tempo, il fuoco ha avvolto ampie porzioni della struttura, rendendo visibile una colonna di fumo nero da diversi chilometri.

I lavori di riqualificazione in corso per trasformare la villa in una sede comunale rendevano l’edificio non accessibile al pubblico al momento dell’evento.

L’incendio e l’intervento dei soccorsi

La chiamata al 115 ha attivato una massiccia risposta dei Vigili del Fuoco, con almeno cinque mezzi provenienti dai distaccamenti dell’hinterland milanese. Le squadre sono giunte con urgenza per circoscrivere le fiamme e tutelare le strutture adiacenti, compreso il comando della Polizia Locale che si trova nelle vicinanze. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per ore e hanno richiesto manovre complesse per contenere il fronte di fuoco e limitare il rischio di crolli. Al termine delle attività emergenziali è rimasto un vasto cono di detriti e materiale combusto.

Tempistiche e mezzi impiegati

Secondo i resoconti ufficiali, l’allarme è scattato intorno alle 16 e le fiamme hanno rapidamente interessato il tetto e le strutture lignee della porzione più antica della villa. I soccorsi hanno impiegato pompe, autobotti e squadre di terra per effettuare il raffreddamento e le azioni di smassamento, cioè la rimozione controllata del materiale instabile. A coordinare le attività sul posto sono stati anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri, che hanno isolato l’area per consentire i lavori in sicurezza e mantenere il perimetro dei rilievi.

Danni, patrimonio e contesto storico

La struttura, risalente al XVII secolo e legata alla storia locale — tra l’altro ricordata come luogo frequentato dal poeta Carlo Porta — ha subito danni rilevanti soprattutto nella parte antica, con il tetto che è stato divorato dalle fiamme. Il complesso era stato acquisito dal Comune di Senago con l’intento di ospitare uffici comunali, tra cui il comando della Polizia Municipale e i servizi sociali; il rogo mette ora a rischio i tempi di consegna e comporterà costi aggiuntivi per il recupero. Il valore storico e identitario dell’edificio amplifica l’impatto sull’intera comunità.

Perimetrazione dei danni e primi accertamenti

Le operazioni di messa in sicurezza si sono concentrate sulla rimozione dei materiali pericolanti e sulla verifica della stabilità delle murature. I tecnici dei Vigili del Fuoco, unitamente ai Carabinieri della compagnia locale, hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’evento: particolare attenzione sarà posta alle attività svolte all’interno del cantiere di riqualificazione nelle ore precedenti l’incendio, per escludere o confermare un innesco accidentale generato da attrezzature o scintille.

Impatto sulla comunità e prossime azioni

Al momento non risultano persone ferite o intossicate: la villa era chiusa per il cantiere, circostanza che ha evitato conseguenze umane. Tuttavia, la perdita di parti significative della dimora costituisce un danno non solo materiale ma anche culturale per Senago. L’amministrazione comunale dovrà ora valutare urgenti interventi di consolidamento, studi di fattibilità per il recupero conservativo e programmi per finanziare il restauro, coinvolgendo eventualmente sovrintendenze e enti per il patrimonio.

Le indagini proseguiranno per chiarire cause e responsabilità; i risultati dei rilievi tecnici saranno fondamentali per stabilire se il rogo sia riconducibile a un incidente di cantiere o ad altre circostanze. Nel frattempo le istituzioni locali e i soccorritori restano impegnati a gestire le conseguenze pratiche e a pianificare le azioni necessarie per tutelare il patrimonio rimasto e riprogrammare gli spazi destinati alla comunità.