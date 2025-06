Milano: il Corvetto si trasforma con lavori di riqualificazione urbana

I lavori di riqualificazione del Corvetto sono iniziati, portando un nuovo volto al quartiere.

Il Corvetto, uno dei quartieri storici di Milano, sta per subire una trasformazione radicale. I lavori sono già iniziati, e nei prossimi giorni prenderanno avvio gli interventi su via Sile, seguiti da quelli su via Gamboloita e sull’area all’incrocio con via Polesine. Si tratta di un progetto ambizioso, che mira a restituire al quartiere spazi più vivibili e accoglienti, riqualificando anche il mercato di piazzale Ferrara.

Un progetto di rigenerazione urbana

La riqualificazione del Corvetto è un intervento significativo che interessa diverse aree del quartiere. Dallo Studio FZ Ferrari Milano, il piano prevede la creazione di più spazi verdi, aree per il gioco e per la socialità. “Vogliamo cambiare il volto di questi spazi, attualmente dominati dal traffico e dall’asfalto” affermano gli assessori coinvolti. L’obiettivo è chiaro: rendere la città più inclusiva, con più zone pedonali e più alberi. L’investimento ammonta a oltre 4,7 milioni di euro e parte da un intervento edilizio su via Sile 8, sede comunale di vari assessorati.

Dettagli sui lavori e la viabilità

I lavori sulla viabilità interesseranno le vie Sile, Oglio, Mincio e Gamboloita. Si prevede il rialzamento della strada per livellarla con il marciapiede, aumentando la sicurezza. Via Sile diventerà a senso unico verso via Oglio, allargando i marciapiedi fino a sei metri, con l’impianto di nuovi alberi. Resteranno disponibili 61 posti auto e 17 posti moto, a cui si aggiungeranno quelli di via Gamboloita. In via Oglio, l’area davanti al Municipio 4 sarà aperta, rimuovendo la recinzione esistente.

Il nuovo playground e il mercato

Una delle novità più attese è il playground di 4.000 mq che sorgerà vicino all’incrocio con via Polesine. Questo spazio sarà dedicato ai bambini, con giochi e aree di svago. Il mercato di piazzale Ferrara, simbolo del quartiere, sarà anch’esso riqualificato. Si prevede la manutenzione della struttura, risalente al 1949, con nuovi spazi per la ristorazione e la vendita di prodotti locali. L’obiettivo è restituire un luogo centrale e vitale alla comunità.

Progetti futuri per il Corvetto

Non finisce qui: dopo i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, partiranno ulteriori interventi. Lo spazio lungo via Mincio sarà trasformato in una piazza attrezzata con giardini e aree sportive. Saranno create zone per il fitness e il gioco, mentre la recinzione attuale sarà rimossa per facilitare l’accesso. “Questa è solo l’inizio”, affermano le autorità locali, lasciando intendere che il Corvetto sta per diventare un esempio di rigenerazione urbana e comunitaria.