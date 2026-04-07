Incendio a Senago: fiamme colpiscono Villa Sioli in restauro

Il 6 aprile 2026 un incendio ha danneggiato Villa Sioli a Senago: vigili del fuoco in azione, danni al corpo più antico e chiaro valore storico dell'edificio

Nel pomeriggio del 6 aprile 2026, giorno di Pasquetta, un violento incendio ha interessato Villa Sioli, la dimora seicentesca all’interno del parco di Senago. La segnalazione alla centrale dei soccorsi è arrivata intorno alle ore 16 e ha descritto un principio d’incendio che in breve tempo si è trasformato in un rogo esteso, sollevando una nube di fumo densa e scura visibile a distanza.

La villa, al momento coinvolta in un importante restauro e destinata a diventare una sede distaccata del Comune, era utilizzata per eventi e cerimonie ma non ospitava persone regolarmente. Fortunatamente non si registrano feriti: le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite per ore con l’impegno delle squadre intervenute.

L’intervento dei soccorsi

All’arrivo delle prime pattuglie dei pompieri, la situazione era già critica per l’avanzamento delle fiamme in più parti del complesso. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto la chiamata al 115 e hanno schierato mezzi e personale dai distaccamenti dell’hinterland milanese; sono state impiegate squadre specializzate per contenere l’incendio e prevenire il propagarsi verso le aree ancora integre della villa. Sul posto sono state attivate procedure standard per la tutela della sicurezza pubblica e per il controllo della nube di fumo, consigliando ai residenti delle zone limitrofe di chiudere le finestre fino a cessato allarme.

Dinamica e contenimento

Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco sarebbe partito dall’interno della struttura e si sarebbe diffuso rapidamente, coinvolgendo soprattutto l’ala più antica della dimora. Le squadre hanno operato con idranti e autopompe per evitare il cedimento di elementi strutturali, monitorando costantemente il fronte del fuoco e le condizioni di sicurezza. Non sono state segnalate persone coinvolte, ma gli interventi sono proseguiti a lungo per impedire riaccensioni e per permettere i rilievi successivi.

Lo stato dell’edificio e l’entità dei danni

La stima dei danni è ancora in corso: l’incendio ha colpito in modo significativo il corpo più antico della villa, proprio la parte che era oggetto di lavori. Villa Sioli è un edificio di origini seicentesche e il suo patrimonio architettonico rischia di aver subito perdite importanti. I tecnici dovranno valutare la stabilità delle strutture, la conservazione degli affreschi e degli elementi decorativi e quantificare il lavoro necessario per un futuro recupero, compatibilmente con le esigenze di tutela storica e con le risorse comunali.

Uso previsto e conseguenze

Il complesso, acquisito dal Comune di Senago, era destinato a ospitare uffici comunali, tra cui la polizia municipale e i servizi sociali, una volta conclusi gli interventi di ristrutturazione. L’incendio mette ora in discussione i tempi e i costi del progetto, rendendo necessario un nuovo cronoprogramma per il restauro e un’analisi approfondita delle parti recuperabili. Le autorità locali e i tecnici valuteranno priorità e modalità per recuperare il bene storico, se possibile.

Valore storico e reazioni

Oltre al valore architettonico, Villa Sioli porta con sé riferimenti culturali: nella sua storia figura anche la permanenza del poeta Carlo Porta a cavallo tra Settecento e Ottocento, e la villa ha attraversato fasi diverse, dalla proprietà della famiglia Corbella all’uso come residenza estiva da parte degli arcivescovi dal 1820, dopo la donazione della famiglia Martinelli. Particolari come la cornice dipinta di un ipotetico portale barocco e la vicina chiesetta di San Bernardo raccontano di un passato che ora rischia di essere compromesso.

Il sindaco di Senago ha fornito aggiornamenti tramite il suo profilo pubblico, invitando alla calma e raccomandando semplici precauzioni per la popolazione locale. Nei giorni successivi sarà fondamentale coordinare i rilievi tecnici, le verifiche della sovrintendenza ai beni culturali e gli eventuali interventi di messa in sicurezza per tutelare ciò che resta di questo patrimonio.

Prossimi passi

Le autorità avvieranno accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio e per quantificare l’entità complessiva dei danni. L’iter di recupero dovrà contemperare esigenze di conservazione storica e fattibilità economica, con il coinvolgimento di tecnici, storici dell’arte e amministratori locali. Nel frattempo, la priorità resta la messa in sicurezza del sito e la tutela dei cittadini, mentre la comunità osserva con apprensione il futuro di una villa che rappresenta un capitolo importante della storia locale.