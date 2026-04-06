Incidente in Piazza Prealpi: perde la vita un 19enne a Milano

Scontro notturno in Piazza Prealpi: un giovane motociclista è deceduto dopo il trasporto in codice rosso al Niguarda

È successo nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 aprile, attorno alle ore 2:00: un grave incidente stradale in Piazza Prealpi a Milano ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni, identificato come Maechel Dantone. Il giovane, alla guida di uno scooter, è rimasto coinvolto nello scontro con un’automobile e, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, è deceduto poco dopo il trasferimento all’ospedale Niguarda.

Le prime ricostruzioni e gli accertamenti sul posto sono stati eseguiti dalla polizia locale, che ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’impatto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi del 118 con ambulanza e automedica: il ragazzo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso, dove i medici non hanno potuto salvarlo.

La dinamica dello scontro

Secondo la ricostruzione delle autorità, la vettura coinvolta, una Citroen C3 guidata da una donna di 32 anni, procedeva in direzione di via Masolino da Panicale provenendo da via Mac Mahon. Lo scooter del 19enne, un Honda SH 125, avrebbe invece imboccato l’incrocio provenendo da via Jacopino da Tradate. Le forze dell’ordine ipotizzano che il motociclista non si sia fermato al segnale di stop, causando l’urto laterale con l’auto in transito.

I movimenti dei veicoli e le conseguenze

All’impatto, entrambi i mezzi hanno terminato la corsa contro vetture parcheggiate lungo la strada: lo scooter del giovane ha centrato una macchina in sosta, mentre anche la Citroen ha urtato un altro veicolo fermo. Il violento urto ha provocato ferite gravissime al motociclista, che è stato stabilizzato sul posto e trasferito d’urgenza al Niguarda. La conducente dell’auto si è fermata per prestare soccorso e, come da prassi, è stata sottoposta ai controlli per la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze.

I soccorsi e gli esami clinici

I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno prestato le prime cure al ragazzo, che è stato poi trasportato in codice rosso al nosocomio cittadino. Nonostante gli sforzi del personale medico, il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa della gravità delle lesioni riportate. La donna alla guida della Citroen è risultata negativa sia ai test per l’alcol sia a quelli per sostanze stupefacenti.

Tempestività degli interventi e risultati

La rapidità dell’intervento dei mezzi di emergenza non è riuscita a modificare l’esito: il trasporto in codice rosso riflette la gravità iniziale delle condizioni del motociclista. Le analisi eseguite sulla conducente dell’auto, come previsto dalla procedura in caso di incidente con feriti, non hanno mostrato alterazioni dovute ad alcol o droghe, elemento che ora sposta l’attenzione esclusivamente sulla ricostruzione della dinamica e sulle eventuali responsabilità legate al mancato rispetto della segnaletica stradale.

Accertamenti della polizia locale e contesto

La polizia locale ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti: misurazioni, rilievi fotogrammetrici e testimonianze sono al centro dell’inchiesta in corso. Gli agenti stanno verificando la percorribilità dell’intersezione e se vi siano elementi che confermino o smentiscano la versione iniziale sul mancato rispetto dello stop da parte dello scooter.

Profilo della vittima e reazioni

Maechel Dantone, soprannominato “Mike”, viveva nella stessa zona, a poco più di un chilometro dall’incrocio dove è avvenuto l’incidente; alcune cronache riferiscono anche delle sue origini sudamericane. Il decesso di un ragazzo così giovane ha suscitato dolore tra i residenti e riaperto il dibattito sulla sicurezza stradale nei quartieri cittadini, in particolare sugli incroci notturni e sul rispetto della segnaletica urbana.

Considerazioni sulla sicurezza

L’episodio mette in luce questioni più ampie legate alla mobilità urbana: la convivenza tra veicoli a motore, scooter e aree parcheggiate richiede attenzione sia da parte dei conducenti sia delle istituzioni che progettano la viabilità. La vicenda a Piazza Prealpi evidenzia come il mancato rispetto di un semplice dispositivo, come lo stop, possa avere conseguenze tragiche. Le indagini in corso della polizia locale serviranno a chiarire responsabilità e a valutare eventuali provvedimenti per migliorare la sicurezza in quell’area.