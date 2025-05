Una donna di 38 anni perde la vita in un drammatico scontro tra un furgone e una moto.

Un tragico incidente stradale

La serata di giovedì 15 maggio ha visto un drammatico incidente stradale a Milano, precisamente all’incrocio tra viale Ortles e via Cassano d’Adda, nella zona Brenta. Una donna di 38 anni, alla guida di una moto, ha perso la vita dopo un violento scontro con un furgone. L’impatto è avvenuto intorno alle 19.30 e ha lasciato la comunità locale sotto shock.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia locale, il furgone stava percorrendo viale Ortles in direzione di piazza Bonomelli, mentre la moto proveniva da via Cassano d’Adda. L’incidente è avvenuto in un incrocio regolato da semaforo, e le autorità stanno indagando per capire se uno dei due mezzi abbia violato il semaforo rosso. La gravità dell’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, con due ambulanze e un’automedica che sono giunti sul posto.

Le conseguenze per le vittime

La motociclista è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Humanitas, ma purtroppo è deceduta poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate. Anche il conducente del furgone, un uomo di 63 anni, è stato portato in ospedale al San Paolo in codice giallo, manifestando segni di shock. Questo incidente rappresenta la quarta vittima della strada a Milano dall’inizio del 2025, un triste primato che solleva interrogativi sulla sicurezza stradale nella città.

Indagini in corso

Le autorità competenti stanno eseguendo rilievi accurati per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Gli agenti della polizia locale stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area per ricostruire i momenti precedenti allo scontro. L’ipotesi di reato al vaglio è quella di omicidio stradale, un’accusa che potrebbe gravare sul conducente del furgone, a seconda delle risultanze delle indagini.