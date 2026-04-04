Truffa con il gioco dei tre bicchierini a Milano: turista perde oltre 500 euro

Un classico raggiro da strada ha fruttato oltre 500 euro: tre persone sono state fermate in flagranza nel centro di Milano dopo il gioco dei tre bicchierini

Nel cuore di Milano un turista è rimasto vittima del noto stratagemma del gioco dei tre bicchierini, riuscendo a perdere più di 500 euro prima che intervenissero le autorità. La vicenda, raccontata dal portale locale, è stata documentata e resa pubblica: l’articolo originale è stato pubblicato su Giornale dei Navigli il 02/04/2026 alle 07:49.

L’episodio conferma come certe tecniche di raggiro continuino a essere efficaci in aree ad alta concentrazione turistica.

Il metodo impiegato è un esempio classico di truffa da strada, in cui l’attenzione della vittima viene deviata e i soldi sottratti con rapidità. La scena si svolge solitamente in luoghi affollati, dove complicità e distrazione rendono difficile accorgersi del raggiro. In questo caso specifico le forze dell’ordine hanno potuto intervenire tempestivamente e procedere con l’arresto in flagranza di tre persone ritenute responsabili del fatto.

La dinamica del raggiro

Il gioco dei tre bicchierini è una tecnica basata su rapidità e confusione: un oggetto viene nascosto sotto uno dei contenitori spostati freneticamente, mentre i complici convincente la vittima a scommettere. L’operazione si appoggia su una combinazione di psicologia della folla e abili movimenti manuali per sviare l’attenzione. Nel caso milanese, i malviventi sono riusciti a estorcere al turista oltre 500 euro prima che qualcuno chiamasse le forze dell’ordine. La capacità di crearsi un’area di consenso tra i presenti e la rapidità nel disperdersi rendono questo tipo di raggiri particolarmente insidiosi.

Modalità di approccio e segnali di allerta

I truffatori iniziano spesso con una conversazione amichevole, invitando la vittima a osservare il gioco o a partecipare con una piccola scommessa. Segnali di allarme includono pressioni a scommettere rapidamente, insistenti richieste di denaro contante e la presenza di più persone che distraggono. È importante riconoscere elementi come la formazione di un piccolo pubblico troppo interessato o manovre che occultano i movimenti delle mani. Identificare presto questi segnali può impedire la perdita di somme anche consistenti, come è successo in questo episodio.

Intervento della polizia e conseguenze legali

Subito dopo la segnalazione, le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato tre persone, descritte come di nazionalità romena, in stato di flagrante. L’arresto in flagranza garantisce che l’azione sia documentabile e accelera le procedure investigative. A livello giuridico, il reato è inquadrabile come truffa e, a seconda degli elementi raccolti, può comportare misure cautelari e procedimenti penali. La vittima, oltre al danno economico, può diventare parte integrante della denuncia per consentire il recupero delle somme e l’applicazione delle sanzioni previste.

Consigli pratici per turisti e residenti

Per proteggersi dalle truffe di strada, è utile seguire semplici regole: evitare di partecipare a scommesse improvvisate, non consegnare mai contanti a sconosciuti e mantenere distante il proprio portafoglio in luoghi affollati. In presenza di una scena sospetta, è consigliabile allontanarsi e segnalare l’episodio alle forze dell’ordine o al personale di sicurezza locale. Tenere a mente che il gioco dei tre bicchierini è quasi sempre una frode aiuta a ridurre il rischio di cadere nella trappola.

La vicenda milanese ricorda come la combinazione tra astuzia e occasioni create ad arte possa produrre danni economici rapidi anche ai viaggiatori più attenti. La notizia, riportata sul Giornale dei Navigli il 02/04/2026, sottolinea l’importanza della prevenzione e della tempestività delle segnalazioni da parte del pubblico per contrastare questo tipo di truffa.