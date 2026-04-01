Guida alle mostre di Milano durante Art Week e Design Week 2026

Un itinerario tra musei, gallerie e luoghi non convenzionali che racconta il disegno e l'arte contemporanea a Milano durante il 2026

Milano si prepara a ospitare una sequenza fitta di appuntamenti che intrecciano design, arte contemporanea e sperimentazione nel contesto della Design Week e della Art Week 2026. Il panorama espositivo va dalle celebrazioni dei maestri storici alle installazioni partecipative in luoghi insoliti, coinvolgendo musei, gallerie e spazi pubblici.

Questa guida raggruppa gli eventi principali, offrendo un quadro organizzato per temi e luoghi, utile a programmare visite e itinerari.

Omaggi ai maestri e personali monografiche

Tra i progetti più rilevanti spicca la mostra per il centenario di Gianfranco Frattini al Castello Sforzesco (Museo dei Mobili e delle Sculture Lignee), visitabile dal 31 marzo al 28 giugno 2026. L’allestimento presenta riedizioni di arredi realizzate in collaborazione con aziende come Artemide, Cassina, Gubi, Poltrona Frau, Tacchini e Torri Lana, in un ambiente caratterizzato da superfici laccate e un intenso rosso mattone. Allo stesso tempo l’Archivio Vincenzo Agnetti apre la mostra “Immagini del potere” dal 13 aprile, rileggendo nuclei centrali della ricerca dell’artista.

Appuntamenti al Museo del Novecento

Il Museo del Novecento si anima con progetti come il Premio Acacia 2026 con Diego Marcon (video in mostra dal 9 al 19 aprile) e la mostra dedicata a Bruno Munari, “Vedere l’aria”, che approfondisce il rapporto tra movimento, tempo e arti visive a partire dall’azione del 1969. Questi percorsi espositivi esplorano il rapporto tra immagine, linguaggio e percezione, restituendo figure chiave del Novecento italiano e internazionale.

Installazioni partecipative e progetti site-specific

La città ospita interventi che svincolano l’opera dallo spazio museale tradizionale: a BiM Milano arriva “Paper/Northern Lights” di Gianni Pettena (dal 14 aprile al 31 maggio), una rete di strisce di carta da modificare con le forbici per creare un’architettura temporanea definita dall’interazione del pubblico. Altre proposte indagano la soglia e la percezione, come il doppio progetto tra N Contemporary e Zazà Ramen con “When the Sun Sets” e “Hues of Delicacy” (dal 13 aprile al 30 maggio 2026), dove pittura, ricamo e oggetti domestici si confrontano sul tema dell’orizzonte tra interno ed esterno.

Spazi pubblici riconvertiti

Luoghi come la Piscina Romano e la Piscina Cozzi diventano palcoscenici espositivi: la prima ospita il progetto “Over and Over and Over and Over” di 6:AM (dal 18 al 26 aprile), che esplora la ripetizione nel vetro soffiato; la seconda accoglie “Archivio Italia – Insieme” (dal 21 al 26 aprile), un racconto che mette al centro mani e saperi dell’artigianato italiano insieme al ritratto degli artigiani firmato da JR sulla facciata.

Dialoghi internazionali, design e artigianato

L’ADI Design Museum propone un palinsesto serrato (dal 20 al 26 aprile) con la XXIX edizione del Compasso d’Oro, la personale di Haruka Misawa e la mostra Seoul Life 2026 Milan, che mette in luce il rapporto tra artigianato coreano e tecnologie contemporanee. Nilufar presenta due progetti complementari: il Nilufar Grand Hotel al Depot e “La Casa Magica” in Via della Spiga (dal 21 al 26 aprile), che indagano l’ospitalità e la domesticità come spazi interpretativi del design.

Proposte tematiche e nazionali

La Visteria Foundation esplora il modernismo polacco con “Polish Modernism. A Struggle for Beauty” alla Torre Velasca (dal 20 al 26 aprile), mentre progetti collettivi come “Erbario” e “Gli Invasati” alla Casa degli Artisti (dal 17 aprile al 31 maggio) riflettono sul rapporto tra arte, artigianato e comunità tramite libri in ceramica incisa e vasi-terrazzati reinterpretati dagli artisti in residenza.

Per chi desidera pianificare il percorso: molte mostre coincidono con la Design Week (20-26 aprile per diversi eventi) e con le date specificate per ciascun progetto; vale la pena verificare gli orari e la durata, come per la personale di Roberto de Pinto alla Galleria Francesca Minini (dal 19 marzo al 5 maggio 2026). Questa panoramica aiuta a orientarsi tra protagonisti storici, progetti partecipativi e installazioni site-specific che rendono Milano, durante l’Art Week e la Design Week 2026, una città in cui il progetto e la comunità si incontrano.