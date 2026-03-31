Blitz della Polizia di Stato a Cenisio: arrestato 39enne con cocaina e marijuana

Durante un controllo in zona Cenisio la Polizia di Stato ha fermato un 39enne: nell'abitazione sono stati trovati centinaia di grammi di cocaina, oltre un chilo di marijuana e migliaia di euro in contanti

Un servizio antidroga della Polizia di Stato in zona Cenisio ha portato, nella tarda mattinata di venerdì 27 marzo, all’arresto di un uomo di 39 anni con precedenti penali. L’operazione è iniziata con l’osservazione di movimenti sospetti in Piazza Perego, dove il presunto spacciatore ha parcheggiato l’auto e si è trattenuto in un bar per un breve scambio con due clienti.

Il controllo sul posto ha rivelato elementi che hanno indotto gli agenti a procedere a ulteriori accertamenti e a una perquisizione domiciliare.

Gli aspetti pratici dell’intervento hanno evidenziato come un’attività di vendita al dettaglio potesse essere collegata a rifornimenti custoditi nell’abitazione del sospettato. All’esterno il controllo ha portato all’identificazione di due uomini, di 42 e 45 anni: il più giovane è stato trovato con due involucri di cocaina acquistati poco prima e sanzionato per uso personale, mentre il 39enne è stato poi bloccato in via Borghese con somme in contanti nella sua borsa a tracolla ritenute provento dello spaccio.

Fermati e riscontri sul luogo

Gli agenti intervenuti hanno ricostruito la dinamica dello scambio osservato in bar, collegando i due acquirenti al presunto pusher. Il 45enne è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina acquistate per 80 euro, circostanza che ha motivato la sanzione per uso personale di sostanza stupefacente. Nel frattempo il 39enne è stato bloccato poco dopo in via Borghese, e nella sua tracolla sono stati rinvenuti 485 euro, somma che le forze dell’ordine hanno ritenuto riconducibile all’attività illecita. Questi elementi hanno giustificato la perquisizione dell’appartamento in via Messina.

Sequestri immediati

Il materiale rinvenuto dopo l’accesso domiciliare ha confermato i sospetti iniziali: nella camera da letto, all’interno di una valigia, sono stati trovati 290 grammi di cocaina e 10.000 euro in contanti; in un’altra stanza sono emersi oltre un chilogrammo di marijuana (circa 1,014 kg), ulteriori 63 grammi di cocaina, 3.160 euro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. La somma complessiva di denaro sequestrato sul posto sfiora i 13.645 euro, cifra che è stata riportata anche in alcuni resoconti come «circa 13mila euro».

Valutazioni investigative

Gli elementi raccolti durante il controllo hanno permesso agli investigatori di qualificare i ritrovamenti come prova di detenzione ai fini di spaccio, più che di semplice possesso per uso personale. La presenza di diversi quantitativi di stupefacente, la disponibilità di un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento sono indicatori tipici di un’attività organizzata di vendita. Inoltre, la differenza tra quantità vendute immediatamente all’esterno e quelle custodite in casa ha favorito l’ipotesi di rifornimenti destinati a un mercato di clientela locale.

Profili procedurali

Al termine delle operazioni il 39enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria; i due acquirenti fermati sono stati identificati e il 45enne ha ricevuto una sanzione amministrativa per uso personale. Le sostanze e il denaro sequestrati sono stati posti sotto sequestro penale in attesa degli sviluppi dell’indagine. Le autorità hanno sottolineato come il contrasto allo spaccio in aree cittadine passi anche attraverso servizi mirati di osservazione e pedinamento che consentono di individuare reti e canali di approvvigionamento.

Impatto sul territorio e prossimi passi

Gli interventi come questo mirano a ridurre la diffusione di droghe nelle zone urbane e a interrompere le filiere locali. La vicenda a Cenisio evidenzia come movimenti apparentemente banali — una breve sosta in un bar, uno scambio in strada — possano nascondere una struttura di vendita più ampia. Le indagini proseguiranno per ricostruire eventuali collegamenti con fornitori esterni e per verificare la presenza di altri soggetti coinvolti nella rete di rifornimento. Nel frattempo il materiale sequestrato rappresenta una prova importante per l’azione penale.

Nota finale

La vicenda conferma l’importanza di servizi coordinati e di controlli sul territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio. L’arresto del 39enne e il sequestro di centinaia di grammi di stupefacente e di migliaia di euro costituiscono un risultato operativo che potrà avere riflessi nelle prossime fasi processuali e nelle strategie di prevenzione locale.