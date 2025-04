Giovane arrestato a Vigevano dopo un controllo antidroga

Un episodio di violenza e resistenza nei confronti delle forze dell'ordine a Vigevano.

Contesto dell’episodio

Il pomeriggio del 19enne G.A.M.R.H. si è trasformato in un incubo dopo un semplice controllo antidroga nei pressi della stazione ferroviaria di Vigevano. I Carabinieri, insospettiti dal comportamento di due giovani cittadini egiziani, hanno avviato un’ispezione che ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti e di denaro contante. Durante il controllo, il 19enne è stato trovato in possesso di 26 grammi di hashish, 0,34 grammi di cocaina e 370 euro in contanti, tutti elementi che hanno immediatamente destato l’attenzione delle forze dell’ordine.

La reazione del giovane

Dopo essere stati rilasciati, il giovane ha preteso la restituzione del denaro sequestrato, nonostante le spiegazioni fornite dai militari riguardo alla natura del sequestro. In un momento di rabbia, il 19enne ha iniziato a insultare e minacciare i Carabinieri, dimostrando una resistenza inaspettata. La situazione è degenerata quando, in un gesto impulsivo, ha lanciato una pietra contro un’auto dei Carabinieri, danneggiando un lampeggiante. Questo atto di violenza ha spinto i militari a intervenire prontamente per fermarlo.

Arresto e conseguenze legali

Il giovane ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato dai Carabinieri. Arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, minacce e danneggiamento aggravato, G.A.M.R.H. è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Vigevano. Ora attende l’udienza di convalida per direttissima, dove dovrà rispondere delle sue azioni. Questo episodio mette in luce non solo la problematica della droga tra i giovani, ma anche la crescente tensione tra i cittadini e le forze dell’ordine, che si trovano spesso a dover gestire situazioni di emergenza e violenza.