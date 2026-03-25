Scontro tra quattro auto e due furgoni sulla tangenziale Ovest a Rozzano

scontro tra quattro autovetture e due furgoni sulla tangenziale Ovest di Milano vicino a Rozzano, con intervento di 118, elisoccorso, Polstrada e Vigili del fuoco

Nel pomeriggio del 25 marzo 2026 un grave incidente ha interessato la Tangenziale Ovest di Milano all’altezza di Rozzano, risultando in una chiusura temporanea della carreggiata nord. Le prime segnalazioni indicano il coinvolgimento di quattro autovetture e due furgoni, con conseguenti rallentamenti e code sulla viabilità cittadina.

Diverse testate e le agenzie locali hanno riferito dati non del tutto coincidenti sul numero dei feriti, circostanza comune nelle fasi iniziali di un sinistro complesso.

Sul posto sono stati attivati il 118, più ambulanze e un elisoccorso, oltre agli agenti della Polstrada e ai Vigili del fuoco del distaccamento di via Darwin, supportati da un mezzo Unimog della sede centrale. Le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area hanno richiesto la temporanea interruzione del traffico in direzione nord, mentre la carreggiata opposta ha subito rallentamenti per effetto dei curiosi che si fermavano a osservare quanto accaduto.

Dettagli dell’incidente

Le dinamiche dello scontro sono al momento oggetto di accertamento da parte della Polstrada, che sta svolgendo i rilievi per ricostruire l’ordine degli eventi. Testimonianze e fonti di stampa riportano che l’impatto è avvenuto in direzione Laghi, pochi minuti dopo le 16, e ha visto coinvolti complessivamente sei veicoli tra automobili e furgoni. La presenza simultanea di più mezzi ha reso necessarie operazioni complesse di soccorso e bonifica della sede stradale, con i pompieri impegnati sia nello spegnimento di eventuali principi d’incendio sia nella rimozione di detriti.

Soccorsi e condizioni dei feriti

Le informazioni sui feriti sono divergenti nelle cronache locali: alcune fonti parlano di tre persone rimaste ferite, con l’intervento dell’elisoccorso per almeno uno dei coinvolti, mentre altri resoconti riportano fino a otto persone coinvolte e trasportate in ospedale. In un comunicato di servizio si è fatto riferimento a pazienti trasferiti in codice giallo e in codice verde, ma non tutte le fonti concordano sul grado di gravità. In casi come questo è importante considerare che i numeri iniziali possono variare con il progredire delle verifiche mediche e che le autorità sanitarie aggiornano i dati ufficiali in seguito ai referti ospedalieri.

Ripercussioni sulla viabilità

La chiusura della carreggiata nord ha generato code di diverse lunghezze, con rallentamenti che si sono estesi lungo la rete tangenziale e sulle arterie di collegamento verso Rozzano e Milano. La presenza dell’incidente ha determinato anche impatti sul flusso opposto, spesso causati dall’effetto curiosità degli automobilisti. Le operazioni di rimozione dei veicoli e il ripristino della sicurezza stradale hanno richiesto l’impiego coordinato di agenti della Polstrada e del personale dei Vigili del fuoco, limitando temporaneamente le alternative di transito per la circolazione metropolitana.

Alternative e gestione del traffico

Durante la chiusura si sono rese necessarie deviazioni e indicazioni per i veicoli in transito: le autorità hanno suggerito percorsi alternativi per evitare l’area interessata e ridurre il rischio di ulteriori tamponamenti dovuti ai rallentamenti. La gestione della viabilità ha privilegiato la sicurezza degli operatori e dei feriti; gli agenti sul posto hanno organizzato percorsi provvisori e monitorato i flussi in tempo reale, con l’obiettivo di riaprire la Tangenziale Ovest non appena possibile e ripristinare la normale circolazione.

Bilancio, indagini e aggiornamenti

Al netto delle differenze tra i primi resoconti, il quadro definitivo verrà fornito dalle autorità competenti dopo i rilievi tecnici e le verifiche sanitarie sui coinvolti. La Polstrada sta acquisendo elementi utili per chiarire cause ed eventuali responsabilità, mentre gli operatori sanitari conclusi gli interventi stabiliranno il quadro clinico dei feriti. Le notizie rimangono in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali dalle forze dell’ordine e dai servizi di emergenza per avere un bilancio definitivo dell’evento.