Due arresti a Milano: truffa a un’anziana e cattura per Red Notice

La polizia ha fermato un 52enne accusato di truffare un'anziana spacciandosi per agente e ha arrestato un 30enne egiziano destinatario di una Red Notice INTERPOL per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Nella stessa area urbana di Milano si sono svolte due distinte operazioni di polizia che hanno portato a risultati concreti: il primo intervento ha sventato una truffa ai danni di un’anziana, il secondo ha consentito di fermare un cittadino ricercato a livello internazionale.

Le azioni, condotte da diverse articolazioni delle forze dell’ordine, mostrano come il controllo del territorio e la collaborazione tra uffici investigativi possano interrompere sia i raggiri ai danni dei più vulnerabili sia i traffici transnazionali. L’attenzione degli agenti è stata decisiva per la restituzione dei beni e per l’esecuzione di un provvedimento di cattura.

In entrambi i casi è emersa l’importanza della prontezza operativa e dello scambio di informazioni: la prima vicenda ha visto agenti impegnati in attività anti-predatorio cogliere sul fatto il presunto responsabile, mentre la seconda si è basata su dati internazionali e su un mandato di ricerca emanato da autorità estere. Le indicazioni fornite dalle banche dati e le verifiche d’identità hanno permesso di procedere con arresti e misure cautelari, evitando ulteriori danni e garantendo l’avvio delle procedure giudiziarie e amministrative previste dalla legge.

Il tentativo di raggiro in via Neera

In una strada della città un uomo si è presentato con modalità tali da destare il sospetto degli agenti: secondo le ricostruzioni, il 52enne si sarebbe qualificato telefonicamente come appartenente alle forze dell’ordine e avrebbe raccontato a una signora di 86 anni, affetta da problematiche di deambulazione, di essere coinvolta in indagini connesse a un furto commesso con un veicolo legato alla sua famiglia. Lungi dall’essere una semplice raccomandazione, la chiamata conteneva istruzioni pratiche: preparare e consegnare oggetti di valore a un incaricato per “verifiche”. Questo meccanismo, pur basato sul timore e sulla confusione della vittima, è tipico delle frodi telefoniche rivolte agli anziani.

Come è scattata la perquisizione e il fermo

Gli investigatori dei Falchi, nel corso di un servizio mirato al contrasto dei reati predatori, hanno osservato l’uomo scendere da un taxi e suonare il citofono di uno stabile, comportamento che ha attirato l’attenzione. Dopo circa dieci minuti l’uomo è uscito e, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di numerosi gioielli in oro e argento per un peso complessivo stimato di circa 335 grammi. Gli agenti hanno così ricostruito il collegamento con la chiamata alla donna di 86 anni e hanno restituito i monili alla vittima, disponendo l’arresto del presunto autore per truffa aggravata.

L’arresto del cittadino egiziano a Piazzale Lotto

In un intervento separato, nella zona di Piazzale Lotto, gli agenti del Commissariato Bonola, coadiuvati dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, hanno identificato e fermato un uomo risultato destinatario di una Red Notice INTERPOL. La misura internazionale è stata emessa dalle autorità giudiziarie di Port Said, in Egitto, e riguardava il presunto coinvolgimento dell’individuo in un’organizzazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le verifiche nei database e il controllo sul territorio hanno portato al fermo cautelare in vista delle procedure di estradizione.

Ruolo e ricostruzione delle indagini

Dalle indagini egiziane è emersa l’attività di una rete che, tra il 2026 e il 2026, avrebbe agevolato l’ingresso illegale di migranti in Europa, spesso promettendo lavoro e sistemazione ai viaggiatori in cambio di denaro. Al fermato è contestato, secondo gli atti, il compito di fornire accoglienza e supporto logistico ai migranti una volta presenti sul territorio italiano, contribuendo così al funzionamento dell’organizzazione. L’esecuzione della misura è avvenuta per il concreto rischio di fuga e con comunicazione alle autorità giudiziarie competenti.

Conseguenze procedurali e protezione delle vittime

Dopo gli arresti, i percorsi procedurali sono stati distinti: per il 52enne accusato di truffa sono scattate le formalità necessarie e il trasferimento in carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria; per il cittadino egiziano è stata avviata la fase di custodia finalizzata all’estradizione, con notifica alla Procura Generale e al Ministero della Giustizia. In entrambi i casi la restituzione dei beni alla vittima e la detenzione in strutture appropriate rappresentano passaggi fondamentali per la tutela delle parti lese e per il proseguimento dell’azione penale.

Riflessioni finali

Queste operazioni sottolineano come la combinazione di controlli di prossimità, analisi dei dati internazionali e rapidità di intervento possa interrompere schemi criminali diversi ma altrettanto dannosi: le frodi che prendono di mira persone vulnerabili e le reti transnazionali che sfruttano la mobilità umana. Il recupero di oltre 300 grammi di gioielli e l’arresto di un soggetto ricercato a livello internazionale sono risultati tangibili che derivano da pratiche investigative coordinate, utili sia per la ricostruzione dei fatti sia per la protezione delle vittime.