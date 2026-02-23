Treno della linea Mortara-Rogoredo investe un’auto a Abbiategrasso: nessun ferito grave

Un convoglio regionale con circa 300 persone a bordo ha urtato una Peugeot 207 sui binari di Abbiategrasso: nessun ferito grave, indagini aperte per chiarire la dinamica

FLASH – Nelle ultime ore, un treno della linea Mortara-Rogoredo ha urtato un’auto sui binari. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 22 febbraio all’ingresso del comune di Abbiategrasso, in via Carlo Maria Maggi.

I fatti

Un convoglio con circa 300 passeggeri a bordo ha colpito una Peugeot 207 ferma sui binari al passaggio a livello.

L’automobile si trovava in sosta nel punto del passaggio a livello, secondo le prime ricostruzioni. Non si registrano vittime né feriti gravi.

Le indagini in corso

Le autorità ferroviarie e le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per stabilire le cause dell’episodio. Sul posto sono intervenuti tecnici della compagnia ferroviaria e agenti della polizia locale. Restano al vaglio elementi quali il funzionamento del sistema di segnalazione e le condizioni del veicolo.

La situazione sul posto

Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di personale per la gestione della sicurezza e della circolazione. Il traffico ferroviario sulla tratta interessata è stato sospeso temporaneamente per consentire i rilievi tecnici. Sono in corso verifiche sulla riapertura del servizio.

Come è avvenuto l’urto

Sul posto i nostri inviati confermano che l’impatto è avvenuto intorno alle 17:00.

Il regionale stava transitando nella zona d’ingresso del centro abitato quando ha urtato una vettura ferma sui binari.

Alla guida dell’auto c’erano due anziani di 76 e 77 anni, che si trovavano ancora all’interno del veicolo al momento dell’impatto.

Le prime ricostruzioni indicano che il veicolo era posizionato sui binari al passaggio del treno.

Gli investigatori stanno verificando tre ipotesi: errore di manovra del conducente, un possibile malore o un malfunzionamento delle barriere del passaggio a livello.

Sul posto si svolgono rilievi tecnici e accertamenti per determinare responsabilità e dinamica dell’incidente.

Velocità e conseguenze

I rilievi tecnici proseguono per ricostruire la dinamica. Un elemento determinante per l’esito contenuto dell’incidente sembra essere stato il fatto che il convoglio viaggiasse a velocità ridotta nel tratto interessato. Questa circostanza ha probabilmente limitato la forza dell’urto e contribuito al fatto che la vettura, pur danneggiata, sia rimasta strutturalmente integra.

Il personale sanitario del 118 è intervenuto con ambulanza e automedica. I due occupanti sono stati valutati in codice verde, senza evidenze di lesioni gravi. Sul posto proseguono accertamenti per determinare responsabilità e cause dell’impatto.

Interventi sul posto e gestione dei passeggeri

AGGIORNAMENTO ORE — I soccorsi hanno operato con rapidità sul luogo dell’incidente. Sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Abbiategrasso, Corbetta e della sede centrale di Milano, che hanno messo in sicurezza l’area e cooperato nelle operazioni di rimozione del veicolo.

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica. Sul posto proseguono gli accertamenti per determinare responsabilità e cause dell’impatto. Nel frattempo il personale ha coordinato l’assistenza ai passeggeri e la gestione dei flussi verso i punti di raccolta predisposti.

Evacuazione e interruzione della linea

In seguito alla gestione dei flussi verso i punti di raccolta predisposti, il personale di bordo ha coordinato l’evacuazione per motivi di sicurezza. AGGIORNAMENTO ORE — Sul posto i nostri inviati confermano che la circolazione sulla linea Mortara-Rogoredo è stata sospesa per consentire le verifiche tecniche.

I circa 300 passeggeri del convoglio sono stati fatti scendere e accompagnati in sicurezza verso la stazione di Abbiategrasso. L’operazione di trasferimento e assistenza si è conclusa in serata, quando le condizioni dell’area sono state giudicate idonee al ripristino del servizio. La temporanea interruzione ha causato disagi alla mobilità locale e sulla tratta interessata.

Accertamenti e prospettive

FLASH – Nelle ultime ore gli investigatori hanno avviato rilievi tecnici dopo la temporanea interruzione della linea, che ha causato disagi alla mobilità locale. Le verifiche interesseranno le barriere, la segnaletica e il comportamento del conducente della vettura per ricostruire con precisione le cause dell’episodio. L’ipotesi di un malore al volante è valutata insieme alle possibili cause meccaniche e agli errori umani. Tutti gli elementi saranno approfonditi per evitare il ripetersi di eventi analoghi.

Dal punto di vista operativo, le autorità locali e il gestore della linea daranno priorità alla verifica delle condizioni di sicurezza dei passaggi a livello. Se necessario, saranno pianificati interventi manutentivi o aggiornamenti tecnologici per migliorare la prevenzione. La sinergia tra soccorritori, forze dell’ordine e gestori della rete è considerata fondamentale per limitare le conseguenze di incidenti simili. Ulteriori accertamenti e provvedimenti saranno comunicati dalle autorità competenti.

Il bilancio dell’urto tra il treno regionale e la Peugeot ad Abbiategrasso è rimasto contenuto.

Concorrono alla limitazione dei danni la ridotta velocità del convoglio e il pronto intervento dei soccorsi.

Le indagini proseguono per accertare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità; nuovi sviluppi saranno comunicati dalle autorità competenti.