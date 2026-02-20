Nuova auto per la Polizia locale di Bollate e intervento provvidenziale a Bormio

La Polizia locale di Bollate aggiorna il parco mezzi con una Subaru all'avanguardia e con un equipaggio interviene tempestivamente a Bormio, dimostrando efficienza e professionalità sul territorio

Il Comune di Bollate ha avviato il processo di ammodernamento del proprio parco mezzi destinato alla polizia locale, consegnando recentemente il primo veicolo nuovo: una Subaru di ultima generazione. Questo acquisto rientra in un piano più ampio volto a potenziare la sicurezza urbana e la capacità operativa degli agenti, unendo robustezza, tecnologia e consumi contenuti.

Parallelamente, lo stesso corpo si è reso protagonista di un intervento di soccorso a Bormio, dove una pattuglia in supporto alle attività di controllo ha prestato aiuto a una donna scivolata su neve e ghiaccio.

Il nuovo mezzo nel contesto dell’ammodernamento

La Subaru entrata in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Bollate rappresenta il primo passo concreto verso il rinnovo programmato delle vetture comunali. Il veicolo è noto per la sua trazione integrale, che assicura una migliore tenuta su fondi difficili, e per i sistemi di sicurezza di ultima generazione che facilitano le operazioni in contesti urbani e periferici. L’adozione di un mezzo con queste caratteristiche mira a ridurre i tempi di intervento e a incrementare la capacità di risposta alle emergenze, elementi considerati prioritari dall’amministrazione comunale.

Caratteristiche tecniche e vantaggi operativi

La scelta ricade su un modello già utilizzato da altre polizie locali in Italia per la sua combinazione di affidabilità e costi di gestione contenuti. La trazione integrale permette agli agenti di operare su superfici scivolose o dissestate, mentre i dispositivi di sicurezza a bordo aumentano la protezione del personale durante i servizi. Questa attenzione ai dettagli tecnici riflette la volontà dell’ente di dotare il Corpo di strumenti moderni e adeguati alle esigenze operative contemporanee.

Un intervento provvidenziale a Bormio

Durante le operazioni di supporto a Bormio, messe in campo in occasione delle attività di controllo e delle restrizioni alla circolazione, una pattuglia della Polizia locale di Bollate è intervenuta prontamente per soccorrere una donna caduta sulla neve. Gli agenti, impegnati al varco del Ponte di Combo per verificare i pass e regolare il traffico, hanno notato la situazione e hanno fornito i primi soccorsi immediatamente, dimostrando prontezza e coordinamento sul campo.

Il soccorso e la collaborazione con altri enti

Gli agenti coinvolti nell’intervento, Alessandro Mauri e Christian Boselli, erano in servizio con l’unità PL Bollate Bravo 237. Dopo aver prestato assistenza iniziale alla persona infortunata, hanno allertato il 118 e collaborato con un carabiniere di passaggio fino all’arrivo dell’ambulanza del Valtellina Soccorso. La donna è stata poi trasportata all’ospedale Morelli di Sondalo per i controlli del caso; le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni secondo le informazioni fornite dagli operatori sanitari.

Dichiarazioni istituzionali e prospettive future

L’Assessore alla Sicurezza Urbana, Giovanni Ravelli, ha evidenziato come l’acquisto della Subaru costituisca un investimento strategico per elevare gli standard del servizio di vigilanza comunale. Ravelli ha sottolineato che, in attesa di un rinnovo complessivo del parco auto, l’amministrazione ha ritenuto prioritario dotare la Polizia locale di un mezzo che coniughi efficienza, sicurezza e rappresentatività dell’impegno civico, contribuendo a rassicurare i cittadini sulla presenza operativa delle forze di polizia sul territorio.

Piani di valutazione e aggiornamento

Il nuovo veicolo fa parte di un progetto che prevede nei prossimi mesi una verifica approfondita delle esigenze operative e della condizione dei mezzi attualmente in dotazione. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è predisporre un piano organico di ammodernamento che tenga conto delle diverse funzioni svolte dai servizi municipali, assicurando che ogni reparti disponga di strumenti adeguati per svolgere i propri compiti in sicurezza e con efficacia.

Questi elementi testimoniano la volontà dell’ente di coniugare innovazione e servizio alla comunità.