Corso Innovativo per Dirigenti a Bollate e San Donato: Sviluppa le Tue Competenze di Leadership

Bollate e San Donato Milanese: Conclusione di un Percorso Formativo per Dirigenti Focalizzato sull'Innovazione nei Servizi Pubblici.

Negli ultimi giorni si è concluso un importante percorso formativo che ha coinvolto oltre 40 dirigenti e responsabili dei Comuni di Bollate e San Donato Milanese. Il progetto, intitolato Performa PA, è stato concepito per supportare lo sviluppo delle competenze professionali nella Pubblica Amministrazione e per promuovere le migliori pratiche nel settore.

Obiettivi e sviluppo del progetto

Il programma formativo ha compreso cinque incontri, ciascuno dedicato a temi fondamentali come innovazione digitale, organizzazione degli enti locali, people strategy, qualità dei servizi e pianificazione e controllo. Tali argomenti sono stati selezionati strategicamente per affrontare le sfide attuali e preparare i dirigenti a operare in un contesto in continua evoluzione.

Presentazione dei progetti finali

Durante l’ultimo incontro, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di presentare i loro progetti finali, frutto del lavoro di gruppo. Una commissione, composta da esperti dellUniversità Cattolica del Sacro Cuore e rappresentanti dei due Comuni, ha esaminato i lavori e ha premiato i tre migliori progetti per la loro originalità e utilità pratica.

Progetti premiati e loro impatto

I progetti selezionati si sono concentrati su temi cruciali come la semplificazione dei processi, il miglioramento dei canali digitali e il coinvolgimento attivo dei cittadini. Le idee presentate non solo mirano a potenziare i servizi offerti, ma anche a rendere più efficace la comunicazione tra le istituzioni e i cittadini.

Il podio dei vincitori

Il progetto vincitore, intitolato “Il Futuro in tasca”, è stato sviluppato da Isidora Maria Angela Blumenthal, Caterina Mocchetti e Alessandro Pogliani, tutti appartenenti al Comune di Bollate. Questa iniziativa si propone di digitalizzare i servizi comunali, rendendoli accessibili direttamente sugli smartphone dei cittadini. Al secondo posto si colloca “Tutta mia la Città”, ideato da Mara Nicoletta Sorte, mentre il terzo posto è occupato da “Io conto in Comune”, un progetto di Laura Uslenghi, Barbara Rinaldi e Daniela Marras, anch’esso del Comune di Bollate.

Il sindaco di Bollate, Francesco Vassallo, ha evidenziato l’impegno dei dirigenti, sottolineando che il percorso ha rappresentato un’importante opportunità di rinnovamento delle pratiche lavorative. Questo ha reso le amministrazioni più accessibili ed efficienti. La disponibilità a migliorare e a collaborare è fondamentale per costruire una Pubblica Amministrazione che risponda alle esigenze dei cittadini.

Il sindaco di San Donato Milanese, Francesco Squeri, ha aggiunto che questa iniziativa sancisce una significativa collaborazione tra le due amministrazioni, essenziale per attrarre fondi e migliorare i servizi pubblici. L’obiettivo è di proseguire su questa strada, investendo nelle persone e nella formazione per costruire un futuro più innovativo e trasparente.

Con la conclusione del percorso Performa PA, i Comuni di Bollate e San Donato Milanese ribadiscono il proprio impegno verso una Pubblica Amministrazione orientata alla qualità e all’innovazione, mettendo al centro le necessità delle proprie comunità. Questo approccio mira a rafforzare i legami tra le istituzioni e i cittadini, garantendo servizi sempre più efficienti e rispondenti alle esigenze locali.