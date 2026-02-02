Germani Brescia Sconvolge l’Olimpia Milano in una Partita Indimenticabile

Brescia continua a sorprendere, superando Milano e conquistando la prima posizione nella classifica.

Il mondo del basket italiano ha assistito a una vera e propria impresa da parte della Germani Brescia, che ha trionfato contro l’Olimpia Milano in un’emozionante partita disputata al PalaLido. Questa vittoria, la seconda della stagione contro la stessa avversaria, ha messo in evidenza le straordinarie capacità della squadra guidata dal coach Cotelli.

Una prestazione da incorniciare

Il protagonista indiscusso della serata è stato senza dubbio Amedeo Della Valle, che ha realizzato ben 31 punti, accompagnati da 7 assist e 8 falli subiti. La sua prestazione è stata fondamentale per il successo della squadra, dimostrando una grande abilità nel gestire il gioco e nell’attaccare il canestro.

Il contributo degli altri giocatori

Oltre a Della Valle, anche Miro Bilan ha avuto un ruolo cruciale, con 17 punti e 14 rimbalzi. Altri giocatori, come Rivers e Burnell, hanno contribuito in modo significativo. La mancanza di Ivanovic non ha intaccato le prestazioni della squadra, che ha dimostrato di avere una panchina profonda e talentuosa.

Lo svolgimento del match

La partita è iniziata con Brescia che ha subito messo in chiaro le proprie intenzioni, mostrando grande determinazione. Della Valle e Bilan hanno dato il via a un inizio travolgente, mentre Milano ha cercato di rispondere con la sua intensità tipica delle competizioni europee. Tuttavia, la Germani è riuscita a mantenere la calma e a sfruttare le opportunità che si sono presentate durante il gioco.

Il momento chiave

Il secondo quarto ha rappresentato una fase critica per Brescia, che ha dovuto recuperare dopo un avvio poco brillante. Milano ha preso il comando, grazie a un Pippo Ricci in ottima forma. Tuttavia, la reazione della Germani è stata immediata, con un break significativo guidato da Rivers, il quale ha riaperto la partita prima dell’intervallo.

Il finale emozionante

Il secondo tempo ha visto Brescia dominare, con Della Valle che ha continuato a segnare e Bilan che ha impartito lezioni ai lunghi avversari. Con il punteggio in equilibrio e il pubblico entusiasta, Della Valle ha realizzato due tiri da tre punti che hanno praticamente affondato le speranze di Milano, incapace di reagire in modo efficace.

La vittoria di Brescia rappresenta un momento di grande gioia per i tifosi e consente alla squadra di conquistare la vetta della classifica, a seguito della sconfitta di Bologna. Questa partita rimarrà nella memoria come un esempio di come il lavoro di squadra e la determinazione possano portare a risultati straordinari.