Mostra di Milano Cortina 2026: Scopri i Nuovi Francobolli Celebrativi

Milano Cortina 2026: Un Evento che Rappresenta l'Eccellenza Italiana nello Sport e nella Cultura.

Il Made in Italy si appresta a essere protagonista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026, grazie a una mostra recentemente inaugurata presso il Palazzo Piacentini. L’evento ha visto la partecipazione di figure chiave, tra cui il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e altri rappresentanti di spicco dell’industria e della filatelia.

Un legame tra sport e industria

In occasione dell’inaugurazione della mostra “Milano Cortina 2026, i Giochi del Made in Italy”, il ministro Urso ha messo in evidenza l’importanza del connubio tra sport e industria, che rappresenta una caratteristica distintiva del nostro paese. Ha dichiarato: “I Giochi di Milano Cortina 2026 offriranno al mondo un racconto che celebra l’innovazione e l’eccellenza italiane, unendo territori e aziende in questo grande palcoscenico internazionale”.

Valore del Made in Italy

La manifestazione non si limita a essere un evento sportivo, ma rappresenta una straordinaria opportunità per evidenziare il valore del Made in Italy. Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, ha dichiarato che la mostra e i francobolli celebrativi sono simboli tangibili di un progetto che promuove eccellenza, sostenibilità e orgoglio nazionale.

La mostra e i suoi contenuti

L’esposizione, realizzata in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026 e Assosport, è curata dalla prof.ssa Elena Pala dell’Università Statale di Milano. Essa è articolata su due livelli distintivi. Il primo piano, che accoglie i visitatori nell’Atrio d’onore, è concepito come una pista da slalom. Le “porte” della pista raccontano la storia di successo di 25 aziende italiane leader nel settore degli sport invernali attraverso quattro capitoli tematici.

I capitoli della mostra

Questi capitoli trattano temi significativi come “Quando il Made in Italy racconta l’inverno in movimento”, “Gli sport invernali, fattori strategici dell’economia nazionale”, “Un’Olimpiade e un Made in Italy diffusi e sostenibili”, e “Parola d’ordine: Armonia”. Ogni sezione è arricchita da modalità di comunicazione aumentata, concepite per aumentare il coinvolgimento dei visitatori.

Design e innovazione

Il secondo livello della mostra, situato lungo la scalinata che conduce al Salone degli Arazzi, espone alcune delle meraviglie del design italiano che caratterizzeranno le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi. Qui è possibile ammirare le torce dell’azienda Cavagna Group, le medaglie olimpiche e paralimpiche realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e le mascotte Milo e Tina di Trudi. Inoltre, sono esposte opere di artisti emergenti, tra cui dieci Art Posters che riflettono la creatività italiana.

Francobolli celebrativi

In occasione dell’inaugurazione, sono stati presentati due nuovi francobolli celebrativi dedicati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Realizzati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, i francobolli sono disponibili in edizione limitata e rappresentano un elemento chiave dell’identità visiva dell’evento. Ognuno di essi presenta una “Vibe”, parte fondamentale del Look of the Games.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 14 marzo 2026, nei fine settimana, dalle 10:00 alle 18:00, offrendo un’opportunità unica di esplorare il legame tra sport e industria che definisce il Made in Italy.