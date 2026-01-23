Giovane di 23 anni ferito da proiettile a Milano: cosa è successo?

Un colpo di pistola ha scosso il quartiere Gratosoglio di Milano, ferendo gravemente un giovane di 23 anni. Le autorità stanno indagando sull'incidente per comprendere le dinamiche che hanno portato a questo tragico evento. La comunità locale è in stato di allerta e si chiede maggiore sicurezza nella zona.

Nella serata di mercoledì 21 gennaio, il quartiere Gratosoglio di Milano ha vissuto un episodio di violenza che ha suscitato allarme tra i residenti. Un giovane di 23 anni, originario del Marocco, è stato colpito a un piede da un proiettile durante un litigio avvenuto in strada.

La dinamica dell’evento

Intorno alle 22:15, in via Saponaro, il giovane è stato coinvolto in una lite violenta con un gruppo di persone. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è stato aggredito e colpito a mani nude da più individui. Nella confusione dell’aggressione, ha provato a fuggire verso un parcheggio nelle vicinanze.

Il colpo di pistola

Una volta raggiunto, uno degli aggressori ha estratto una pistola e ha esploso un solo colpo, centrando il giovane al piede. L’allerta è stata lanciata immediatamente dopo l’incidente, con i soccorsi che sono giunti rapidamente sul posto. Un’ambulanza e un’auto medica hanno prestato le prime cure al ferito, trasportandolo poi al Policlinico di Milano in codice giallo. Fortunatamente, le condizioni del giovane non sono critiche e non è in pericolo di vita.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente per avviare le indagini. Gli agenti delle volanti e della Squadra Mobile hanno esaminato la scena dell’incidente, ma non hanno rinvenuto bossoli, il che suggerisce l’uso di un revolver. Le indagini si concentrano ora sull’identificazione dell’autore dello sparo e sulla chiarificazione delle circostanze che hanno portato all’aggressione.

Possibili collegamenti con altri eventi violenti

Non si esclude che questo evento possa essere collegato a un’altra aggressione avvenuta solo un giorno prima. Martedì pomeriggio, infatti, due giovani maghrebini erano stati accoltellati in un episodio di violenza che ha avuto luogo a poca distanza da via Saponaro. Gli inquirenti stanno valutando se ci sia un legame tra i due eventi, ipotizzando che il ferimento del 23enne possa essere una ritorsione legata a dinamiche di spaccio.

Ulteriori sviluppi

Successivamente alla sparatoria, i carabinieri hanno intercettato un’auto sospetta, una Fiat Panda, con a bordo una donna e un giovane marocchino. Durante il controllo, il giovane ha tentato di fuggire, lanciando una pistola in un fossato. Questo particolare ha catturato l’attenzione degli investigatori, che stanno ora approfondendo la situazione per verificare eventuali legami fra il ragazzo e l’aggressione avvenuta in via Saponaro.

Il clima di insicurezza percepito nel quartiere di Gratosoglio è preoccupante, e gli eventi recenti sollevano interrogativi sulla sicurezza pubblica. Le autorità locali stanno intensificando le misure di vigilanza per garantire la sicurezza dei residenti e prevenire ulteriori episodi di violenza. Le indagini proseguono con la speranza di fare chiarezza su quanto accaduto e di portare alla giustizia i responsabili di questi atti criminali.