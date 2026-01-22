Sfida emozionante tra Derthona e Milano: anticipazioni sulla 16^ giornata di campionato

La sfida tra Derthona e Milano si preannuncia come un evento di grande spettacolarità e intensità, catturando l'attenzione degli appassionati di sport.

Il match tra Bertram Derthona e EA7 Emporio Armani Milano, previsto per il 17 gennaio 2026, rappresenta un appuntamento cruciale nel calendario della Legabasket Serie A Unipol. La partita si svolgerà presso il palazzetto di Tortona e vedrà due squadre pronte a dare il massimo, dopo risultati contrastanti nelle ultime sfide.

Contesto e preparazione delle squadre

La Bertram Derthona arriva da una sconfitta contro Brescia, una battuta d’arresto che ha influito sul morale della squadra. D’altra parte, l’EA7 Milano si presenta al match con una vittoria recente contro Napoli, che ha rinvigorito le proprie ambizioni in campionato. Questo incontro si preannuncia come un vero e proprio scontro tra titani, con entrambe le formazioni desiderose di conquistare punti preziosi.

Le statistiche e i precedenti

Nel corso della loro storia, i due club si sono affrontati in diverse occasioni, accumulando un bilancio favorevole per l’Olimpia, che ha vinto sette delle ultime nove gare disputate. In particolare, nelle sfide giocate presso il palazzetto di Tortona, la squadra milanese ha mantenuto un netto predominio, chiudendo le ultime quattro partite con successo.

Analisi delle squadre e delle loro stelle

Da una parte, la Bertram può contare su giocatori chiave come Christian Vital, che ha dimostrato di poter cambiare le sorti di un incontro con le sue giocate. Dall’altra, l’EA7 dispone di una rosa di alto livello, con atleti di spicco come Paul Biligha e Ousmane Diop, che, sebbene in fase di recupero, rappresentano una minaccia costante per ogni avversario.

Assenze e infortuni

Purtroppo, la Bertram dovrà fare a meno di Ezra Manjon, assente per un problema muscolare. Milano, dal canto suo, dovrà affrontare le assenze di Ousmane Diop e Leonardo Totè, entrambi infortunati e non disponibili per questa importante sfida. La gestione degli infortuni si rivelerà cruciale per entrambe le squadre, chiamate a trovare nuovi equilibri in vista del match.

Come seguire il match

Per gli appassionati di basket, la partita sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme, tra cui LBATV, Sky Sport Basket e CIELO. L’incontro avrà inizio alle ore 18.45 e promette di regalare emozioni e colpi di scena. Gli arbitri designati per questo importante incontro sono Michele Rossi, Giulio Pepponi e Christian Borgo.

La sfida tra Derthona e Milano si configura come un momento cruciale per entrambe le formazioni, che cercano di riaffermare le proprie ambizioni nel campionato. L’andamento della partita sarà influenzato dalle dinamiche interne e dalle assenze di alcuni giocatori chiave. Si preannuncia quindi un incontro interessante, da seguire con attenzione.