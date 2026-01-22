Scopri le iniziative dedicate a Leonardo al Castello Sforzesco durante le Olimpiadi di Milano-Cortina

Non perdere l'opportunità di esplorare la storia di Leonardo al Castello Sforzesco durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

In vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina del 2026, il Castello Sforzesco si prepara a celebrare uno dei suoi più illustri residenti: Leonardo da Vinci. Con un programma ricco di iniziative, il castello diventa un centro nevralgico per la promozione e la valorizzazione dell’importante eredità culturale lasciata dal genio rinascimentale.

Eventi speciali per i visitatori

Durante il periodo olimpico, i visitatori avranno l’opportunità unica di accedere alla Sala delle Asse, un ambiente affascinante decorato da Leonardo e dalla sua bottega. Grazie a un programma di visite guidate straordinarie, sarà possibile osservare da vicino i dettagli del restauro in corso, compresa la famosa volta e le lunette, avvicinandosi a pochi centimetri dalle opere.

Un’esperienza ravvicinata

Le visite si svolgeranno nella fase finale del cantiere di restauro, permettendo ai partecipanti di comprendere le tecniche artistiche e le sfide legate alla conservazione di questi capolavori. Le aperture straordinarie si terranno dal 7 febbraio al 14 marzo, con orari specifici per ogni giorno della settimana, offrendo così un’ottima occasione per esplorare la storia di Leonardo.

Installazione multimediale nelle Sale Panoramiche

In aggiunta all’apertura della Sala delle Asse, il Castello Sforzesco presenterà una nuova installazione multimediale nelle Sale Panoramiche. Questo progetto, caratterizzato da proiezioni coinvolgenti e un linguaggio narrativo accattivante, racconterà la storia di Leonardo e il suo ruolo significativo alla corte degli Sforza.

Un viaggio immersivo nella storia

L’installazione mira a trasmettere la complessità storica e artistica della Sala delle Asse, mettendo in evidenza la fragilità e la ricchezza iconografica delle opere di Leonardo. I visitatori potranno immergersi in un racconto che esplora il significato profondo di queste opere e il contesto in cui furono create, il tutto supportato da moderne tecnologie.

Riapertura della Sala XXI della Pinacoteca

Un’altra novità sarà la riapertura della Sala XXI della Pinacoteca del Castello, dedicata agli artisti influenzati dal linguaggio di Leonardo. Questa sala, completamente riallestita, presenterà opere restaurate e nuove acquisizioni, tra cui i ritratti sforzeschi di Bernardino Luini e il Ritratto di dama di Andrea Solario.

Con un progetto museografico di ampio respiro, la sala offrirà una visione aggiornata della diffusione del linguaggio leonardesco, rendendola un punto di riferimento per chiunque desideri approfondire la conoscenza di questa straordinaria eredità culturale. Sarà accessibile con il biglietto di ingresso ai musei del Castello Sforzesco.

Con queste iniziative, il Castello Sforzesco si conferma come un luogo di riferimento per la comprensione della vita e delle opere di Leonardo da Vinci, proprio mentre Milano si prepara ad accogliere il mondo durante le Olimpiadi Invernali.