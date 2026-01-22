Plescia: Prestito all’Alcione Milano dal Sorrento per una Nuova Avventura

Il Sorrento comunica con entusiasmo il prestito di Vincenzo Plescia all'Alcione Milano, offrendo così una nuova e promettente opportunità per l'attaccante.

In una mossa inaspettata, il Sorrento Calcio ha ufficializzato il trasferimento di Vincenzo Plescia all’Alcione Milano. Questo prestito, con opzione di riscatto, segna un nuovo capitolo nella carriera dell’attaccante siciliano, che ha fornito un contributo significativo alla squadra campana nella prima parte della stagione.

Il percorso di Vincenzo Plescia

Nato nel 1998, Plescia ha avviato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Palermo, dove ha affinato le sue abilità tecniche. Nel corso degli anni, ha indossato le maglie di diverse squadre, tra cui Piacenza, Avellino, Messina e Renate, accumulando oltre 200 presenze e segnando 32 gol in Serie C. Questa esperienza lo ha reso un attaccante di riferimento nel campionato italiano.

Il contributo al Sorrento

Plescia è approdato al Sorrento nel luglio 2026, portando con sé un bagaglio di esperienze. Durante la sua permanenza con i rossoneri, ha collezionato 21 presenze, realizzando tre reti e fornendo due assist. Il suo impegno e la dedizione non sono passati inosservati, tanto che il club lo ha ringraziato ufficialmente per il lavoro svolto in squadra.

Un nuovo inizio all’Alcione Milano

Con la maglia arancioblù dell’Alcione Milano, Plescia è pronto a intraprendere una nuova avventura. Il club, militante nel girone A di Serie C, ha mostrato grande fiducia nelle potenzialità del giocatore, che indosserà il numero 9. Questo trasferimento offre a Plescia l’opportunità di mettersi in gioco in un contesto diverso e di continuare a crescere come calciatore.

Le aspettative del nuovo club

Il comunicato ufficiale dell’Alcione Milano ha espresso l’augurio che Plescia possa integrarsi rapidamente nella squadra e contribuire ai successi futuri del club. La società ha sottolineato l’importanza della sua esperienza e delle sue qualità tecniche, elementi che si spera possano fare la differenza nel corso della stagione.

Il trasferimento di Vincenzo Plescia dal Sorrento all’Alcione Milano rappresenta un cambiamento significativo per il giocatore e una nuova opportunità per dimostrare il proprio valore in uno dei campionati più competitivi d’Italia. I tifosi e la società attendono con interesse le sue prossime prestazioni, con la speranza che possa lasciare un segno significativo in questa nuova avventura calcistica.