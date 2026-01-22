Lumezzane vs Alcione: Analisi e Risultati della Partita di Serie C

Il Lumezzane conquista tre punti fondamentali contro l'Alcione con un gol decisivo di Iori, rinvigorendo così le proprie speranze di qualificazione ai playoff.

Il match di Serie C tra Lumezzane e Alcione, disputato presso lo stadio Tullio Saleri, ha visto protagonisti i rossoblù, che hanno ottenuto una vittoria fondamentale. Con un punteggio di 1-0, la squadra di Troise ha dimostrato determinazione e abilità, continuando la sua striscia positiva di risultati.

Analisi della partita

L’incontro si preannunciava interessante, considerando il passato tra le due squadre. L’Alcione, infatti, era rimasto imbattuto contro il Lumezzane nelle ultime sfide, rendendo l’atmosfera ancora più tesa. Il tecnico del Lumezzane, mister Troise, ha scelto di confermare il suo schema di gioco 4-3-3, apportando solo una modifica con l’inserimento di Rocca al posto di Pagliari.

Il primo tempo

All’inizio della partita, il Lumezzane ha mostrato una pressione costante, cercando di chiudere gli spazi all’Alcione. Tuttavia, i milanesi hanno dimostrato resilienza, creando pericoli già nei primi minuti. Morselli, al 5’, ha colpito il palo con una punizione, dando un chiaro segnale della sua pericolosità. A sbloccare il risultato è stato Iori, che ha trovato la rete al 23’ con un tiro preciso dopo un’ottima azione di squadra.

Il Lumezzane ha continuato a spingere, creando diverse opportunità. Ghillani, abile a proporsi in avanti, ha sfiorato il raddoppio con un tiro dal limite, mentre Caccavo, in area, ha mancato di poco il bersaglio, mantenendo il punteggio sullo 1-0 fino all’intervallo.

Secondo tempo

Nella ripresa, l’Alcione ha cercato di reagire, aumentando il ritmo e puntando al pareggio. I tentativi offensivi si sono concentrati sulle giocate di Pitou e Morselli, ma Drago, il portiere del Lumezzane, si è dimostrato un muro insormontabile, neutralizzando le conclusioni avversarie con interventi decisivi.

Occasioni sprecate

Nonostante i tentativi, l’Alcione non è riuscito a concretizzare le occasioni create, lasciando il Lumezzane in controllo della partita. Drago ha avuto una giornata fortunata, ma anche le scelte tattiche del Lumezzane si sono rivelate efficaci, con un atteggiamento difensivo solido che ha limitato le manovre avversarie. Nel finale, Donnarumma ha avuto l’opportunità di chiudere i conti, ma il suo tentativo è stato parato da Agazzi, mantenendo il punteggio sul 1-0.

Con questa vittoria, il Lumezzane ha raggiunto il tredicesimo risultato utile consecutivo, avvicinandosi sempre di più ai playoff, mentre l’Alcione ha subito la sua prima sconfitta dell’anno, rendendo la classifica sempre più agguerrita.

La crescita del Lumezzane

Questa partita ha messo in luce la crescita del Lumezzane, capace di superare una squadra che storicamente gli ha dato del filo da torcere. La determinazione e la preparazione tattica hanno fatto la differenza. Con giocatori come Iori e Drago in grande forma, il futuro sembra promettente per i rossoblù. La prossima sfida sarà fondamentale per consolidare questa posizione di classifica e continuare a sognare in grande.