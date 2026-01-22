Giovane Ferito da Colpo d’Arma da Fuoco in un Incidente di Violenza a Gratosoglio

Un giovane ferito a Gratosoglio: dettagli su una sparatoria inquietante e le conseguenze per la comunità.

La serata del 21 gennaio ha subito un’interruzione drammatica nel quartiere Gratosoglio di Milano, quando un suono sordo ha spezzato la tranquillità della zona. Un colpo di pistola ha ferito un giovane marocchino di 23 anni, coinvolto in un violento alterco.

Il fatto è avvenuto intorno alle 22.15 in via Saponaro, dove il ragazzo è rimasto vittima di un’aggressione che ha visto coinvolti più individui. L’intervento tempestivo del 118 ha permesso di trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico in codice giallo, con una ferita al piede, ma senza condizioni critiche.

Dettagli sull’aggressione

Secondo le prime informazioni disponibili, l’episodio è scaturito da una lite in strada. Durante il conflitto, il giovane è stato aggredito a mani nude da un gruppo di persone. Nel tentativo di fuggire, ha cercato riparo in un parcheggio, ma uno degli aggressori lo ha seguito e ha sparato un colpo, colpendolo al piede.

Indagini in corso

Le autorità, una volta giunte sul posto, hanno avviato immediatamente le indagini. Gli agenti della Squadra Mobile e delle volanti hanno perquisito l’area, ma non hanno trovato bossoli, un elemento che potrebbe suggerire l’uso di un revolver. Attualmente, si sta cercando di identificare l’autore dello sparo e chiarire le dinamiche che hanno portato a questa violenza.

Collegamenti con episodi precedenti

Gli investigatori stanno anche considerando la possibilità che questo fatto sia legato a un altro episodio di violenza avvenuto il giorno prima. Martedì, infatti, due giovani maghrebini erano stati accoltellati in via Costantino Baroni, non molto distante dal luogo della sparatoria. In quel caso, le vittime erano state trasportate in ospedale in condizioni non gravi, sotto il codice verde.

Ipotesi di ritorsione

Stando alle informazioni raccolte, si ipotizza che l’aggressione ai danni del 23enne possa rappresentare una ritorsione legata all’incidente del giorno precedente, in un contesto di piccole attività illegali, come lo spaccio di droga. Gli inquirenti stanno approfondendo le connessioni tra i due eventi per comprendere meglio il quadro complessivo della situazione.

Un episodio successivo

Nelle ore successive alla sparatoria, i carabinieri hanno fermato un’automobile, una Fiat Panda, con a bordo una donna e un giovane marocchino. Durante il controllo, il giovane ha cercato di scappare, gettando una pistola revolver in un fossato, successivamente recuperata dalle forze dell’ordine. La sua posizione è attualmente sotto esame per capire se ci siano collegamenti con la sparatoria avvenuta a Gratosoglio.

Questo episodio di violenza, unito agli eventi collegati, mette in luce una serie di problemi legati alla sicurezza nel quartiere, richiedendo un’attenzione particolare da parte delle autorità e della comunità locale.