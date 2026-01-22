Eventi e Attività Speciali per il Giorno della Memoria a Robecco sul Naviglio

Partecipa attivamente agli eventi commemorativi per il Giorno della Memoria a Robecco sul Naviglio, promuovendo la riflessione storica e la sensibilizzazione sulla Shoah.

Il Giorno della Memoria è un’importante occasione per riflettere e commemorare le atrocità subite durante la Shoah. In questo contesto, il comune di Robecco sul Naviglio ha organizzato una serie di eventi culturali e commemorativi, in collaborazione con l’ANPI, per coinvolgere la comunità in un’esperienza di memoria attiva.

Un programma variegato per tutti

Le iniziative, coordinate dall’assessorato alla Cultura e Istruzione, sotto la direzione dell’assessore Valentina Gatti, si articolano in diverse forme espressive, cercando di raggiungere e coinvolgere un pubblico eterogeneo. Gli eventi spaziano dal teatro a incontri diretti con testimoni, fino a una mostra storica, offrendo molteplici prospettive sul tema della memoria.

Il monologo “Farfalle”

Il primo appuntamento si svolgerà il 25 gennaio 2026 alle ore 21.00 presso la sala consiliare “Beniamino Merlo”. “Farfalle” è un intenso monologo scritto e interpretato da Andrea Robbiano. Questo spettacolo si propone di esplorare la memoria come un’esperienza umana, fisica ed emotiva, invitando gli spettatori a riflettere su come il passato influisca sul presente.

Testimonianze di vita e coraggio

Il momento centrale delle celebrazioni si terrà il 27 gennaio 2026, alle ore 21.00, con l’incontro intitolato “Così sfuggimmo ad Auschwitz”. Durante questo evento, i testimoni Daniele e Giorgio Molho condivideranno la storia della loro famiglia, originaria di Magenta, che riuscì a scampare alla deportazione nei campi di concentramento. Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per ascoltare e confrontarsi, rendendo tangibile il peso della memoria nel contesto della Shoah.

La mostra “I Giusti”

In aggiunta agli eventi, dal 27 al 30 gennaio 2026, il Palazzo municipale ospiterà la mostra “I Giusti”, curata dall’ANPI di Magenta. Questa esposizione è dedicata a coloro che, mettendo a rischio le proprie vite, scelsero di aiutare e salvare perseguitati e deportati. La mostra invita a riflettere sul coraggio e sulla responsabilità individuale, sottolineando l’importanza della solidarietà in tempi di crisi.

Il significato della memoria

L’amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio sottolinea che “la memoria non è un semplice rito formale, ma un esercizio collettivo di consapevolezza”. Ricordare significa interrogarsi su temi cruciali come la responsabilità, i diritti e l’umanità, rendendo il Giorno della Memoria un’occasione fondamentale per riflettere su ciò che implica essere parte di una comunità.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e aperti a tutti i cittadini, evidenziando l’importanza della partecipazione collettiva in questo momento di commemorazione.