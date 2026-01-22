Eventi da Non Perdere a Milano il 24 e 25 Gennaio 2026

Il weekend del 24 e 25 gennaio 2026 a Milano sarà ricco di eventi culturali, artistici e gastronomici imperdibili. Non perdere questa straordinaria opportunità di esplorare la vibrante scena milanese attraverso mostre d'arte, spettacoli dal vivo e delizie culinarie. Unisciti a noi per un fine settimana indimenticabile nella capitale della moda e della cultura!

Con l’arrivo del freddo invernale, Milano continua a pulsare di energia, invitando residenti e visitatori a scoprire le sue meraviglie. Il fine settimana del 24 e 25 gennaio 2026 si preannuncia ricco di eventi che spaziano dall’arte alla cultura, dallo sport alla gastronomia. Di seguito è riportata una selezione delle attività imperdibili che animeranno la città.

Un cammino tra storia e natura: il sentiero urbano di Milano

Sabato 24 gennaio, alle ore 16.00, presso lo Spazio ScopriCoop di Cascina Cotica, si terrà la presentazione del libro Milano in cima: sentiero urbano dal Duomo al Monte Stella, scritto da Alfredo Costa. Questo evento rappresenta un’opportunità per esplorare un percorso urbano di oltre 9 chilometri che collega il simbolo di Milano, il Duomo, al Monte Stella. Il sentiero attraverserà quartieri ricchi di storia e cultura, rivelando angoli della città spesso trascurati.

Un viaggio alla scoperta della città

Il libro rappresenta un vero e proprio viaggio tra arte, geologia e botanica, arricchito da curiosità e aneddoti. La presentazione offrirà l’opportunità di riflettere sull’importanza di riscoprire la città attraverso un cammino che unisce il centro e le periferie, facendo emergere una Milano inedita e sorprendente.

Milano Tattoo Convention: un festival di arte corporea

Dal 23 al 25 gennaio, il Superstudio Maxi ospiterà la 29ª edizione della Milano Tattoo Convention, un evento che riunisce oltre 500 artisti da ogni parte del mondo. Questa manifestazione si configura come un punto di riferimento globale per gli amanti dei tatuaggi e dell’arte corporea, offrendo un’ampia gamma di stili e tecniche artistiche.

Un evento che va oltre il tatuaggio

La manifestazione non si limita esclusivamente ai tatuaggi. Infatti, la convenzione include anche mostre d’arte, spettacoli dal vivo e contest tra artisti. Tra gli ospiti di rilievo, figura Razzouk, storico studio di tatuaggi di Gerusalemme, che porterà un tocco di tradizione a questa celebrazione contemporanea dell’arte del corpo.

Agrumi e sapori mediterranei a Villa Necchi Campiglio

Nei giorni 24 e 25 gennaio, Villa Necchi Campiglio ospiterà la XIV edizione di AgruMi. Questa mostra mercato, dedicata agli agrumi e ai loro profumi, rappresenta un’opportunità unica per i visitatori di scoprire un patrimonio di biodiversità tipico dei paesaggi mediterranei. I partecipanti potranno acquistare piante e prodotti locali di alta qualità.

Un programma ricco di attività

Durante il weekend, esperti del settore terranno incontri per approfondire le peculiarità degli agrumi. Tra i protagonisti, Paola Fanucci e Alberto Tintori presenteranno il loro libro “Il viaggio degli agrumi in Italia”, offrendo uno sguardo affascinante sulla storia di questi frutti.

Il festival della cultura nordeuropea

Dal 23 al 25 gennaio, il Teatro Franco Parenti e il Cinemino ospiteranno I Boreali, un festival dedicato alla cultura nordeuropea. L’evento rappresenta un’occasione per immergersi in incontri con autori, film in lingua originale, concerti e attività per bambini.

Eventi musicali e culturali da non perdere

Allo Fabrique, sabato 24 gennaio alle ore 23.00, si svolgerà “Mai Dire Goku”, uno show dedicato alle sigle TV e ai cartoni animati degli anni Duemila. La line-up include la rock band CdA e noti DJ. Si tratta di un evento imperdibile per chi desidera rivivere la nostalgia di quegli anni.

Arte e storia: ultime chance per visitare mostre significative

Alla Fabbrica del Vapore, chiuderà la mostra “I Tre Grandi di Spagna”, dedicata a Picasso, Miró e Dalí. Questa esposizione, con oltre 200 opere, rappresenta un viaggio attraverso le influenze artistiche di questi giganti del Novecento, un’opportunità da non perdere per gli appassionati d’arte.

Il weekend del 24 e 25 gennaio 2026 offre un’opportunità unica per scoprire Milano in tutte le sue sfaccettature, dall’arte alla cultura, senza dimenticare la gastronomia e il divertimento. La città si trasforma in un palcoscenico vibrante, ricco di eventi e attività, ideali sia per i cittadini milanesi che per i turisti. Sarà un momento da vivere intensamente, con esperienze che promettono di rimanere impresse nella memoria.