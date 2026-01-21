Sorrento: Analisi delle Dinamiche e Obiettivi nel Campionato di Serie C

Il Sorrento si trova ad affrontare una stagione ricca di sfide e opportunità nel competitivo campionato di Serie C.

Il Sorrento Calcio è attualmente impegnato nel campionato di Serie C, dove le partite casalinghe si disputano allo stadio Viviani di Potenza, in attesa della ristrutturazione del loro stadio tradizionale, lo stadio Italia di Sorrento. Questa situazione ha imposto ai rossoneri di adattarsi a nuove dinamiche, ma il club mantiene un forte legame con la sua comunità e i suoi tifosi.

Un club con una lunga storia di resilienza

Da oltre dieci anni, il Sorrento compete a livello nazionale nel terzo campionato italiano. Nonostante le difficoltà, il club ha continuato a investire nel settore giovanile, creando formazioni che partecipano ai campionati giovanili nazionali, dalla Primavera fino all’Under 15. L’inclusione dell’Under 17 e dell’Under 15 femminile nei campionati regionali dimostra l’impegno del club verso una crescita inclusiva e sostenibile.

Il progetto tecnico e sociale del Sorrento

Oltre alla crescita sportiva, il Sorrento ha avviato un ambizioso progetto tecnico che mira a coinvolgere tutte le componenti del club, dai tifosi alle aziende locali. L’obiettivo è costruire un ecosistema calcistico che abbracci il territorio e le sue risorse. Il club presta particolare attenzione all’aspetto sociale del calcio, partecipando attivamente al campionato paralimpico sperimentale FIGC con la squadra “For Special”, dimostrando così il suo impegno verso l’inclusività.

Le recenti sfide del Sorrento

Di recente, il Sorrento ha subito una pesante sconfitta contro il Trapani, terminando con un punteggio di 4-0. Questo risultato ha inciso negativamente sul morale della squadra e dei tifosi. Il direttore sportivo, Davide Cacace, ha espresso il suo rammarico, sottolineando che la squadra deve affrontare la situazione con umiltà e dichiarazione.

La reazione del club dopo la sconfitta

Dopo il match contro il Trapani, Cacace ha tenuto a scusarsi con i tifosi, riconoscendo il lungo viaggio che molti di loro hanno affrontato per sostenere la squadra. Ha affermato che è essenziale ripartire con un approccio diverso, sottolineando l’importanza di combattere insieme per migliorare i risultati nelle prossime sfide.

Preparazione per il derby contro la Salernitana

Il Sorrento si prepara ora ad affrontare un importante derby contro la Salernitana, previsto per il 25 gennaio allo stadio Viviani di Potenza. Questa partita rappresenta un’opportunità cruciale per riscattarsi e mostrare un atteggiamento combattivo, dopo la recente debacle. Il tecnico Giuseppe Raffaele ha già iniziato a lavorare con la squadra per prepararsi al meglio per questo incontro.

Situazione infortunati e rientri

Il tecnico Giuseppe Raffaele potrà contare su alcuni rientri significativi, con il ritorno di Matteo Arena e Giuseppe Carriero, entrambi assenti per squalifica. Inoltre, la squadra spera di recuperare Vladimir Golemic e Mattia Tascone, colpiti da un malanno e non disponibili nell’ultima partita. La preparazione fisica e mentale sarà fondamentale per affrontare la Salernitana con la giusta determinazione.

Il Sorrento è un club che, nonostante le sfide, continua a puntare su una visione a lungo termine, investendo nel proprio settore giovanile e cercando di costruire un legame forte con la comunità. Ogni partita rappresenta un passo importante verso il raggiungimento dei propri obiettivi, e il derby contro la Salernitana sarà un’occasione da non perdere.