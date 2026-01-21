Olimpia Milano Sconfitta dal Real Madrid: Analisi e Valutazioni della Partita

Un'altra deludente sconfitta per l'Olimpia Milano, stavolta contro il Real Madrid. Scopri le valutazioni dettagliate dei giocatori e un'analisi approfondita della partita. Resta aggiornato sulle performance e sulle strategie delle squadre nel nostro report completo.

La sfida tra Olimpia Milano e Real Madrid si è conclusa con una netta sconfitta per i milanesi, che hanno mostrato difficoltà durante tutto l’incontro. Il punteggio finale di 106 a 77 evidenzia le carenze della squadra, che ha faticato a tenere il passo con i padroni di casa. Di seguito si analizzano i dettagli della partita e le prestazioni dei singoli giocatori.

Un inizio difficile per l’Olimpia

All’inizio della partita, l’Olimpia ha chiuso il primo quarto con un distacco di sette punti, ma la situazione è rapidamente peggiorata. I Blancos, forti di un’ottima condizione fisica e di una strategia di gioco ben definita, hanno dominato il campo, chiudendo il primo tempo con un vantaggio di 18 punti. La squadra di coach Poeta ha infatti mostrato un atteggiamento poco aggressivo, in particolare in fase difensiva.

Le difficoltà in attacco

Il rendimento offensivo dell’Olimpia è stato deludente, con un numero insufficiente di punti a referto. Giocatori come Brown e Booker hanno faticato a trovare il ritmo giusto, chiudendo con statistiche preoccupanti: solo 4 e 6 punti, rispettivamente. Inoltre, il numero di assist è stato ben al di sotto della media, dimostrando una mancanza di collaborazione e fluidità nel gioco.

Le valutazioni dei giocatori

Analizziamo ora le performance individuali dei giocatori, a partire dal playmaker Mannion, che ha totalizzato 6 punti, contribuendo sporadicamente alla causa. Di seguito, ecco le valutazioni:

Mannion – 6: si è distinto principalmente nel finale di primo tempo e nella conclusione della partita.

– 6: si è distinto principalmente nel finale di primo tempo e nella conclusione della partita. Brown – 5: la sua mancanza di incisività in EuroLeague è evidente, con soli 4 punti e 3 assist in 12 minuti.

– 5: la sua mancanza di incisività in EuroLeague è evidente, con soli 4 punti e 3 assist in 12 minuti. Ellis – 5.5: ha mostrato segni di affaticamento e ha faticato a prendere in mano la squadra, totalizzando 8 punti non decisivi.

– 5.5: ha mostrato segni di affaticamento e ha faticato a prendere in mano la squadra, totalizzando 8 punti non decisivi. Booker – 4: non è stato utilizzato al meglio, avendo realizzato solo 9 triple in 22 partite, mostrando scarsa fisicità.

– 4: non è stato utilizzato al meglio, avendo realizzato solo 9 triple in 22 partite, mostrando scarsa fisicità. LeDay – 4: irriconoscibile, ha segnato 9 punti in 10 tiri, con una presenza in difesa praticamente assente.

– 4: irriconoscibile, ha segnato 9 punti in 10 tiri, con una presenza in difesa praticamente assente. Ricci – 4.5: ha sofferto contro Lyles, chiudendo con 2 triple in una partita già decisa.

– 4.5: ha sofferto contro Lyles, chiudendo con 2 triple in una partita già decisa. Guduric – 6: ha segnato 15 punti, ma non è riuscito a risollevare la squadra in fase difensiva.

– 6: ha segnato 15 punti, ma non è riuscito a risollevare la squadra in fase difensiva. Shields – 4: dopo un avvio promettente, è scomparso dal gioco, nonostante i 28 minuti trascorsi sul parquet.

– 4: dopo un avvio promettente, è scomparso dal gioco, nonostante i 28 minuti trascorsi sul parquet. Nebo– 4: ha lottato a rimbalzo, segnando un solo canestro e commettendo un fallo su Tavares come unico spunto.

Il ruolo del coach

Il coach Poeta ha sottolineato l’importanza di un adeguato approccio mentale e della difesa, elementi che sono mancati nella partita. La sua squadra è apparsa disorientata e priva di energia, specialmente in trasferta. L’assenza di Bolmaro ha ulteriormente ridotto le speranze di risalita.

Prossimi impegni

Con questa sconfitta, l’Olimpia Milano registra un altro passo falso nella sua campagna di EuroLeague, chiudendo con un record di 11-12. La squadra affronterà ora la sfida contro lo Zalgiris all’Allianz Cloud, un’opportunità per cercare di rialzarsi e recuperare fiducia. La prossima partita sarà cruciale per il futuro della squadra, che deve ritrovare il giusto spirito per competere a livelli alti.