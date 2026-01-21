Esplora le Mostre del M9: Un Viaggio tra Storia e Modernità

Il M9 propone un'esperienza immersiva nel tempo attraverso mostre coinvolgenti che indagano il passato e il presente.

Il M9 – Museo del ‘900 di Venezia Mestre si appresta a inaugurare una serie di mostre temporanee che offriranno un’esperienza coinvolgente e riflessiva sul cambiamento della società italiana. Queste esposizioni esploreranno non solo eventi storici significativi, ma si intrecceranno anche con la cultura contemporanea, presentando installazioni che stimoleranno la riflessione e l’immaginazione.

Oltre i limiti: sport e cambiamento sociale

Dal 23 gennaio al 15 marzo 2026, la mostra Oltre i limiti. Sportitalia metterà in luce il ruolo dello sport come specchio delle trasformazioni sociali in Italia, dal Novecento fino ai giorni nostri. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, questa esposizione intende collegare eventi sportivi storici con la loro influenza sulla cultura italiana moderna, creando un dialogo tra passato e futuro.

Il potere dello sport come narrazione

Attraverso una serie di fotografie, video e installazioni interattive, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare come lo sport abbia influenzato e sia stato influenzato dai cambiamenti sociali, politici ed economici nel corso degli anni. Le storie di atleti e squadre diventeranno strumenti per comprendere meglio l’evoluzione della società italiana.

Un viaggio nella biodiversità: i parchi nazionali

Successivamente, dal 30 gennaio al 6 aprile 2026, il M9 ospiterà la mostra Protected futures, dedicata ai parchi nazionali Hohe Tauern e Dolomiti Bellunesi. Questa esposizione si focalizzerà sulla biodiversità e sul lavoro di conservazione che avviene lungo il confine tra Italia e Austria. Attraverso una narrazione visiva potente, i visitatori verranno immersi nel mondo naturale, comprendendo l’importanza della tutela ambientale.

La bellezza della natura e la sua protezione

La mostra metterà in evidenza la straordinaria biodiversità delle montagne, offrendo uno sguardo sulle sfide quotidiane affrontate dai parchi riguardo alla conservazione e alla sostenibilità. Attraverso fotografie, documentari e installazioni artistiche, il pubblico sarà invitato a riflettere sull’importanza di proteggere il nostro patrimonio naturale.

Con l’ingresso gratuito a questa mostra, il M9 intende rendere l’arte e l’educazione accessibili a tutti, promuovendo una maggiore consapevolezza rispetto alla natura che ci circonda.

Il museo come punto di riferimento culturale<\/h2>

Le mostre del M9 offrono un’opportunità unica per esplorare il dialogo tra passato e presente. Esse invitano il pubblico a riflettere e a intraprendere azioni significative. Con eventi che trattano temi fondamentali come la biodiversità<\/strong> e il cambiamento sociale<\/strong>, il museo si conferma come un centro culturale per chi desidera approfondire la conoscenza dell’Italia, sia del suo passato che del presente.<\/p>