Sicurezza alimentare: i NAS di Milano e Brescia intensificano i controlli

Attività decisive dei NAS per garantire la sicurezza alimentare e tutelare i consumatori.

Nel corso del 2026, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Milano e Brescia hanno svolto un lavoro intenso e meticoloso per monitorare e garantire la sicurezza alimentare. Queste operazioni sono state fondamentali per combattere le irregolarità diffuse lungo l’intera filiera alimentare, dalla produzione alla ristorazione.

Un anno di controlli intensificati

Durante l’anno, i NAS hanno eseguito controlli a tappeto in ristoranti, supermercati e laboratori di produzione alimentare. Le ispezioni hanno rivelato una serie di problematiche gravi, tra cui carenze igienico-sanitarie, inosservanza delle procedure HACCP e vendita di alimenti scaduti o potenzialmente dannosi per la salute.

I dati sui sequestri

Il bilancio finale di queste operazioni è impressionante: a Milano sono stati sequestrati oltre 1.400 kg di cibo, mentre a Brescia la cifra è stata di circa 12.000 kg. Tra i prodotti ritirati dal mercato ci sono carni, pesce, latticini e prodotti da forno, tutti privi di tracciabilità e conservati in condizioni inadeguate. Questi interventi hanno avuto un impatto diretto sulla salute pubblica, evitando potenziali rischi.

Provvedimenti e sanzioni adottate

Di fronte a situazioni critiche, i NAS hanno proposto la sospensione o chiusura immediata di numerosi esercizi commerciali. A Milano, 110 attività sono state colpite da provvedimenti severi a causa di gravi deficit igienici e strutturali. Anche a Brescia, 50 esercizi sono stati costretti a interrompere le attività, con chiusure dovute a infestazioni da roditori o a gravi carenze nelle strutture.

Riferimenti penali e sanzioni amministrative

Le ispezioni hanno avuto anche conseguenze penali, con 17 persone denunciate a Milano e 14 a Brescia per reati che spaziano dalla frodi in commercio alla somministrazione di alimenti in cattivo stato. Sul piano delle sanzioni amministrative, i militari hanno emesso un totale di 1426 multe a Milano, per un ammontare vicino a 1.500.000 euro, mentre a Brescia le sanzioni hanno raggiunto quasi 800.000 euro, con 537 violazioni registrate.

Il ruolo cruciale del sistema HACCP

La sicurezza alimentare è un elemento imprescindibile per la salute pubblica, e l’applicazione delle procedure HACCP si rivela fondamentale. Questo sistema è progettato per prevenire contaminazioni e garantire che ogni fase della produzione alimentare rispetti standard rigorosi. Attraverso un approccio preventivo, è possibile ridurre significativamente i rischi associati alla manipolazione e distribuzione degli alimenti.

Formazione e responsabilità del personale

Un aspetto cruciale del sistema HACCP è la formazione del personale. Ogni operatore deve essere cosciente dell’importanza delle pratiche igieniche e della corretta gestione degli alimenti. Investire nella formazione aiuta a minimizzare gli errori e a promuovere una cultura di responsabilità individuale all’interno delle strutture alimentari.

In conclusione, le operazioni del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Milano e Brescia rappresentano un’importante garanzia per la salute dei consumatori. L’impegno costante nella vigilanza e il rispetto delle normative sono essenziali per migliorare la qualità e la sicurezza del cibo che arriva sulle nostre tavole. Questi controlli non solo tutelano la salute pubblica, ma contribuiscono anche a costruire un mercato alimentare più sicuro e trasparente.