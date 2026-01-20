Luigi Passari: Ricordo di un Illustre Avvocato e Politico di Pero

Luigi Passari, una figura di riferimento a Pero, è venuto a mancare. Scopri tutti i dettagli relativi ai suoi funerali e le modalità di partecipazione.

La comunità di Pero si prepara a dare l’ultimo saluto a Luigi Passari, un avvocato e politico ben voluto, scomparso improvvisamente durante una vacanza in Egitto. La cerimonia funebre si svolgerà sabato mattina nella parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo a Cerchiate, rappresentando un momento di raccoglimento per onorare la sua memoria.

Una vita dedicata alla comunità

Luigi Passari, 58 anni, era un volto noto a Pero, non solo per la sua lunga carriera politica, ma anche per il suo lavoro di avvocato. Aveva assunto il ruolo di segretario cittadino del gruppo di Forza Italia, incarico che aveva accettato con entusiasmo dopo essere stato eletto lo scorso aprile. La sua dedizione alla comunità era evidente e molti lo ricordano come un uomo sempre disponibile e pronto ad aiutare gli altri.

Un impegno politico costante

Nel corso degli anni, Passari ha ricoperto vari ruoli e ha partecipato a diverse elezioni, dimostrando un forte attaccamento al suo territorio. Recentemente, si era candidato con la lista civica Gente di Pero, da lui fondata, collaborando strettamente con la candidata a sindaco Daniela Bossi. La sua passione per la politica era alimentata dalla volontà di contribuire al miglioramento della sua città.

Il tributo finale

I funerali di Luigi Passari si terranno sabato alle 10:30, e si prevede la partecipazione di molti cittadini e colleghi. Questo momento di riflessione e condivisione sarà un’occasione per ricordare non solo l’uomo politico, ma anche il marito affettuoso e il padre devoto. La sua famiglia, composta da sua moglie Doriana e dai figli Carlo e Tommaso, sarà al centro delle attenzioni durante la cerimonia.

La cerimonia e il suo significato

Dopo la funzione religiosa, la salma di Passari sarà condotta al tempio crematorio, dove avrà inizio un nuovo capitolo nella sua memoria. La cerimonia rappresenta un momento di unione per la comunità, che si raccoglie attorno ai valori che Luigi ha sempre sostenuto: solidarietà, rispetto e impegno civico.