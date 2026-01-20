Funerali di Luigi Passari a Pero: un omaggio a un grande uomo e alla sua eredità

La comunità di Pero onora la memoria di Luigi Passari, stimato avvocato e politico, profondamente impegnato per il bene della sua famiglia e della sua città.

La comunità di Pero piange la scomparsa di Luigi Passari, avvocato e politico locale, deceduto all’età di 58 anni durante una vacanza in Egitto. La notizia ha suscitato grande dolore tra i cittadini, soprattutto dopo la recente elezione di Passari a segretario cittadino del gruppo di Forza Italia, avvenuta nel mese di aprile. La sua vita è stata caratterizzata da un forte impegno verso la famiglia, la professione legale e il servizio alla comunità.

Il contributo di Luigi Passari alla comunità di Pero

Passari era un avvocato rispettato e una figura ben nota a Pero per il suo impegno politico e sociale. La sua disponibilità e dedizione lo hanno reso un punto di riferimento per i cittadini. La candidatura con la lista civica Gente di Pero, da lui stesso fondata, segnava un ulteriore passo nel suo percorso politico, con una visione di un centrodestra rinnovato in grado di rispondere alle esigenze della comunità.

La famiglia e i legami personali

La vita di Luigi era profondamente intrecciata con quella della sua famiglia. Lascia la moglie Doriana e i figli Carlo e Tommaso, ai quali era legato da un amore incondizionato. La prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, ma anche tra coloro che lo conoscevano e lo rispettavano. La sua disponibilità ad aiutare gli altri e la sua capacità di ascoltare hanno fatto di lui un punto di riferimento per molti.

Le esequie e il tributo finale

I funerali di Luigi Passari si svolgeranno sabato mattina, alle ore 10:30, presso la chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo a Cerchiate. Questo momento di grande dolore e riflessione vedrà la comunità di Pero riunirsi per rendere omaggio a un uomo che ha dato tanto. Dopo la celebrazione religiosa, la salma sarà condotta al tempio crematorio per la cremazione.

Un’eredità di impegno e passione

La vita e la carriera di Luigi Passari rappresentano un esempio di dedizione e impegno civico. La sua attività politica, unita alla professione di avvocato, ha avuto un impatto significativo sulla comunità. Passari ha sempre cercato di promuovere valori di giustizia e solidarietà, impegnandosi a costruire un futuro migliore per i cittadini di Pero. La sua eredità vivrà nei cuori di chi lo ha conosciuto e nelle azioni di coloro che continueranno il suo lavoro.