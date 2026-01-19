Premio Caterina Di Schiena: Celebrazione del Volontariato Femminile e Riconoscimento delle Eccellenze

Scopri come il Premio Caterina Di Schiena onora le donne straordinarie impegnate nel miglioramento della comunità. Questo prestigioso riconoscimento celebra le loro eccezionali contribuzioni e il loro impatto positivo, ispirando un cambiamento significativo e promuovendo l'uguaglianza di genere. Unisciti a noi per valorizzare il loro impegno e celebrare il potere femminile nella società.

Il Premio Caterina Di Schiena è stato istituito per onorare la memoria di una donna il cui spirito altruista ha toccato molti cuori. Caterina, che ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della comunità, è scomparsa recentemente, ma il suo lascito vive attraverso questo riconoscimento. L’iniziativa, promossa dall’associazione Cuore di Donna, mira a continuare a celebrare l’impatto positivo che Caterina ha avuto su tutti.

Un tributo a Caterina

Caterina Di Schiena è stata una figura chiave nella mensa scolastica di Castano Primo, dove ha prestato servizio per anni, contribuendo attivamente alla crescita e al benessere dei bambini. Era conosciuta per la sua positività e il suo sorriso contagioso, che illuminava le giornate di chiunque avesse il privilegio di incontrarla. La sua dedizione al prossimo era palpabile e ha ispirato molti a seguirne l’esempio.

Il significato del premio

Il premio non è solo un modo per ricordare Caterina, ma rappresenta anche un ringraziamento a tutte le donne che, come lei, si impegnano nel volontariato e mostrano un coraggio straordinario. La sua lotta contro una malattia che l’ha colpita più volte è un simbolo di resilienza, e questo riconoscimento si propone di celebrare la forza e la determinazione di tutte le donne che, nonostante le avversità, continuano a lottare per il bene comune.

Dettagli del premio

Il premio è stato concepito non solo per mantenere vivo il ricordo di Caterina, ma anche per dare visibilità a nuove storie di altruismo e dedizione. La responsabile del progetto, Marzia Pinotti, ha dichiarato che questo è un modo per far conoscere altre donne straordinarie che meritano di essere celebrate. Il premio sarà conferito a donne che, attraverso il loro impegno quotidiano, contribuiscono a migliorare la loro comunità.

Il logo del premio

Un elemento significativo del premio è il logo, creato da Ivan Borlandelli, che cattura l’essenza del sorriso e della positività di Caterina. La forma circolare del logo rappresenta un viso stilizzato, con un sorriso che simboleggia l’accoglienza e la cura. I colori scelti, viola e rosa, evocano la forza femminile e la sensibilità, richiamando anche il suo amato rossetto rosso, un simbolo di energia e speranza. Questo logo non è solo un’immagine, ma un emblema di un messaggio che invita a non arrendersi mai.

Premiazioni future

Il primo evento di premiazione si terrà a marzo, dove saranno riconosciute due donne che si sono distinte per il loro impegno. Dalia Griffanti, parte integrante del comitato organizzativo, ha sottolineato l’importanza di celebrare le donne mentre sono ancora in vita, permettendo loro di ricevere il giusto riconoscimento per il loro lavoro. Queste donne sono esempi di come la comunità possa unirsi per supportarsi a vicenda.

Il premio a Caterina e a Giancarla Ramponi, un’altra volontaria, rappresenta un messaggio di unità e di apprezzamento. Grazie a queste iniziative, si spera di ispirare altre donne a far sentire la propria voce e a contribuire attivamente al benessere della società in cui vivono.