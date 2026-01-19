81° Anniversario della Strage della Vignetta: Celebrazioni e Ricordi Commemorativi

Scopri le iniziative commemorative dedicate alle vittime della strage della Vignetta a Bollate. Partecipa agli eventi significativi e unisciti alla comunità per onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita. Rimani aggiornato sulle attività e sulle manifestazioni programmate per garantire che il loro ricordo viva nel tempo.

Il 30 gennaio 1945 segna una data tragica nella storia di Bollate e dell’Italia. In quel giorno, un bombardamento aereo colpì un convoglio delle Ferrovie Nord, causando la morte di numerose persone. Per onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita durante questo evento devastante, il Comune di Bollate ha organizzato una serie di iniziative che mirano a mantenere viva la memoria storica e promuovere un messaggio di pace e unità.

Il programma delle celebrazioni

Le celebrazioni per l’81° anniversario della strage della Vignetta si svolgeranno in diverse date, con eventi pensati per coinvolgere la comunità e riflettere sull’importanza della memoria storica. Il programma include momenti di preghiera, musica e proiezioni, tutti volti a ricordare le vittime e a rinnovare l’impegno per un futuro di pace.

Attività di commemorazione

Il primo appuntamento è fissato per domenica 25 gennaio alle ore 9:30, presso la Chiesa di Santa Elisabetta a Madonna in Campagna. Durante questa celebrazione, si terrà una Santa Messa dedicata alle vittime del bombardamento, un momento di riflessione e raccoglimento per tutti i partecipanti.

Successivamente, il 30 gennaio, alle ore 21, sempre nella Chiesa di Santa Elisabetta, si svolgerà un concerto in memoria delle vittime, un evento che unirà la comunità attraverso la musica e l’emozione. Questo concerto rappresenta un’importante opportunità per rendere omaggio a coloro che hanno perso la vita e per riflettere sull’importanza della pace.

Proiezione video e approfondimenti

Infine, il 31 gennaio alle ore 16, presso la Biblioteca centrale, si terrà una proiezione video dedicata alla strage della Vignetta. Questo evento offrirà l’opportunità di approfondire la storia legata a quel tragico giorno, attraverso testimonianze e materiali storici che aiuteranno a contestualizzare gli eventi. La proiezione sarà un momento educativo e di sensibilizzazione per le nuove generazioni.

Il significato della memoria

Commemorare la strage della Vignetta non significa solo ricordare il passato, ma anche impegnarsi per un futuro in cui tali eventi non si ripetano. La memoria storica è fondamentale per costruire una società più giusta e pacifica. Partecipare a queste celebrazioni significa essere parte attiva di un processo di riconciliazione e di crescita collettiva.

Il Comune di Bollate invita tutti i cittadini a partecipare a queste iniziative, per non dimenticare le vittime e per rinnovare il proprio impegno verso un mondo migliore, dove la pace e la solidarietà prevalgano su ogni forma di violenza e conflitto.