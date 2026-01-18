Serie A: Inter e Napoli trionfano di misura, Juventus battuta a Cagliari

Inter e Napoli ottengono tre punti preziosi, mentre la Juventus subisce una sconfitta contro il Cagliari.

La ventunesima giornata del campionato di Serie A si è aperta con un trio di vittorie di misura, evidenziando il carattere delle squadre in corsa per il titolo. L’Inter ha mantenuto la leadership grazie a un gol di capitan Lautaro Martinez, mentre il Napoli ha superato il Sassuolo con una rete di Lobotka. La Juventus, invece, ha subito una sconfitta a Cagliari, interrompendo una striscia di risultati positivi.

Inter vs Udinese: la determinazione di Lautaro

La sfida tra Inter e Udinese ha visto i nerazzurri imporsi con un punteggio di 1-0. Già nei primi minuti di gioco, Lautaro Martinez ha mostrato la sua pericolosità, sfiorando il gol. Tuttavia, il capitano dell’Inter ha trovato la rete decisiva al ventesimo minuto, grazie a un’azione corale. Dopo un assist di tacco di Pio Esposito, Lautaro ha dribblato un avversario e ha concluso con un tocco esterno che ha battuto il portiere avversario.

Occasioni e pressing dell’Inter

L’Inter non si è fermata dopo il gol e ha continuato a premere, creando diverse occasioni per raddoppiare. Dimarco, in particolare, è andato vicino al bis in due occasioni, ma una rete è stata annullata per un fuorigioco. L’Udinese ha faticato a rispondere e ha alzato il baricentro solo negli ultimi minuti, tentando di riaprire il match.

Napoli e la vittoria di misura contro il Sassuolo

Il Napoli ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Sassuolo, chiudendo il match con un punteggio di 1-0. La rete decisiva è stata siglata da Lobotka, che ha mostrato grande abilità nel trovare il varco giusto. Questa vittoria ha permesso al Napoli di avvicinarsi temporaneamente al Milan, aumentando la competizione per le prime posizioni della classifica.

Analisi della prestazione del Napoli

Nel complesso, il Napoli ha dimostrato una buona organizzazione difensiva e un attacco incisivo. La squadra ha saputo gestire il vantaggio e mantenere la pressione sul Sassuolo, evitando di subire ripartenze pericolose. Questa vittoria rappresenta un passo importante verso la lotta per il titolo.

La Juventus inciampa a Cagliari

La Juventus, dopo una serie di sette risultati utili consecutivi, ha subito una battuta d’arresto sorprendente contro il Cagliari. La squadra di Allegri, pur dominando il possesso palla, non è riuscita a concretizzare le occasioni create, mostrando limiti nella fase offensiva. La sconfitta rappresenta un campanello d’allarme per i bianconeri, che dovranno ritrovare la giusta forma per non perdere terreno nella corsa per il vertice della classifica.

Impatto della sconfitta sulla Juventus

Questa sconfitta potrebbe avere ripercussioni sul morale della squadra, che dovrà affrontare un calendario impegnativo nelle prossime settimane. La Juventus deve ritrovare la propria identità e la determinazione mostrata in precedenti partite per evitare di allontanarsi dalla lotta per il titolo.

La ventunesima giornata di Serie A ha offerto partite emozionanti e risultati significativi. L’Inter si conferma in vetta, il Napoli si avvicina alle prime posizioni, mentre la Juventus deve rimanere concentrata per non perdere contatto con le squadre di testa. Il campionato è ancora lungo e ricco di sorprese, ma le squadre in corsa per il titolo devono dimostrare di avere la forza e la determinazione necessarie per affrontare le sfide future.