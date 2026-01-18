Ristrutturazione degli edifici popolari di via Ernesto Rossi a Milano

Ristrutturazione in corso a Milano: 200 appartamenti nel complesso di via Ernesto Rossi rinnovati con 7 milioni di euro.

Milano è in fase di trasformazione, soprattutto nel settore della riqualificazione urbana. Gli edifici popolari di via Ernesto Rossi, situati nell’angolo sud-ovest della città, stanno subendo un’importante ristrutturazione che coinvolge 200 appartamenti. Questo progetto, che si avvale di un investimento di 7 milioni di euro, è stato avviato nel marzo e si prevede che sarà completato entro aprile prossimo.

Dettagli del progetto di ristrutturazione

La ristrutturazione, iniziata con l’approvazione del piano ad aprile e l’apertura del cantiere a giugno, ha già mostrato risultati tangibili. Durante un recente sopralluogo, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha manifestato la propria soddisfazione, insieme al presidente di Aler Milano, Alan Rizzi. Tra le note positive, c’è il basso tasso di occupazione abusiva, che ad oggi conta solo tre unità.

Un intervento in un contesto più ampio

Questo progetto non si limita a via Rossi, ma si inserisce in un’iniziativa più vasta che vede collaborare Aler, l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In totale, si stima che circa 2000 edifici siano stati oggetto di ristrutturazione, grazie a un investimento complessivo di 130 milioni di euro. Alan Rizzi ha sottolineato gli interventi significativi realizzati nel quartiere di Gratosoglio, dove sono stati riqualificati 42 immobili, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei residenti.

La partecipazione della comunità

La visita di Salvini e Rizzi al complesso di via Rossi, dal civico 6 al 16, ha visto la partecipazione attiva dei residenti, che hanno colto l’occasione per interagire con i loro ospiti. Questo momento di convivialità ha rivelato una comunità che, nonostante le sfide, si mostra unita e pronta a sfruttare le opportunità offerte dai nuovi spazi ristrutturati.

Il futuro della riqualificazione

Il progetto di ristrutturazione in via Rossi rappresenta solo una parte di una visione più ampia per il rinnovamento urbano di Milano. Con l’aumento della domanda di abitazioni di qualità e l’attenzione crescente verso la sostenibilità, iniziative come queste sono fondamentali per garantire un futuro migliore. La sinergia tra le istituzioni e la comunità è essenziale, non solo per il successo dei singoli progetti, ma anche per il rafforzamento del tessuto sociale della città.

In conclusione, la ristrutturazione degli edifici di via Ernesto Rossi non è solo un intervento edilizio, ma un importante passo verso un futuro più sostenibile e inclusivo per tutti i residenti di Milano. Con l’impegno delle istituzioni e il supporto della comunità, si possono ottenere risultati che vanno oltre le mura degli edifici, contribuendo a un rinnovato senso di appartenenza e orgoglio verso la propria città.