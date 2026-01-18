Olimpia Milano conquista Tortona e prosegue la sua straordinaria corsa verso il titolo

L'Olimpia Milano continua a eccellere nella Lega Basket Serie A (LBA), consolidando la sua forma straordinaria con una vittoria convincente contro Tortona.

L’Olimpia Milano ha confermato la propria superiorità nel campionato di LBA, ottenendo la settima vittoria consecutiva grazie a un convincente 78-87 contro il Derthona. Questo risultato non solo sottolinea la crescita della squadra, ma evidenzia anche l’importanza di una difesa solida nel conseguimento di successi.

Analisi della prestazione individuale

Tra i protagonisti della serata, Nico Mannion si è distinto per la sua efficienza. In soli 16 minuti di gioco, ha messo a segno 15 punti, dimostrando di essere un elemento chiave per la squadra. I suoi 13 punti nel primo tempo sono stati fondamentali per mantenere viva la competizione, mentre ha aggiunto 3 rimbalzi e 3 assist, senza commettere errori.

Le valutazioni dei giocatori

Un altro giocatore che ha ben impressionato è stato Bolmaro, il quale ha totalizzato 19 punti e ha contribuito con 6 rimbalzi e 2 assist, portando a casa un punteggio di valutazione di 29. La sua performance dimostra una ritrovata forma fisica, essenziale per il buon andamento della squadra.

Al contrario, Ellis ha mostrato di non essere ancora al top della condizione, faticando in avvio ma riuscendo a recuperare nel secondo tempo con 10 punti e 3 assist. La sua continua ricerca di una forma migliore potrebbe rivelarsi decisiva nelle prossime partite.

Strategia difensiva e cambi di ritmo

Un altro aspetto fondamentale della partita è stata la difesa. Nella prima metà del match, l’Olimpia ha concesso 50 punti a Derthona, ma ha saputo reagire nel secondo tempo, limitando gli avversari a soli 11 punti nel terzo quarto. Questo cambiamento di marcia ha dimostrato come la difesa possa trasformare le sorti di una partita.

Il coach Peppe Poeta ha richiesto un incremento dell’intensità difensiva. La sua squadra ha risposto con determinazione, evidenziando l’importanza di un approccio mentale forte. Questa vittoria rappresenta il dodicesimo successo in 17 partite per Poeta, sottolineando la sua abilità di condurre la squadra verso risultati positivi.

Il ruolo degli allenatori

Poeta, visibilmente soddisfatto alla fine del match, ha evidenziato come la squadra abbia risposto positivamente alle sue indicazioni. La capacità di adattarsi e di mantenere un buon equilibrio tra attacco e difesa è stata cruciale nel determinare il successo di Milano, che ora si trova al vertice della classifica.

Prospettive future

Con la vittoria contro Derthona, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia. La striscia vincente di sette partite consecutive non rappresenta solo un segnale di forza, ma anche un indicativo di crescita continua e miglioramento. La squadra dovrà mantenere alta l’attenzione e la concentrazione, soprattutto in vista di match cruciali in Eurolega e nel campionato.

Le prossime partite si preannunciano fondamentali per testare la consistenza del gruppo, e con giocatori come Mannion e Bolmaro in forma smagliante, l’Olimpia Milano punta a proseguire il suo percorso vincente. La sfida imminente sarà avvincente, e tutti gli occhi saranno puntati su come la squadra affronterà eventuali avversità.