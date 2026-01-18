Olimpia Milano conquista la vetta della classifica dopo la vittoria contro Tortona

L'Olimpia Milano ottiene una vittoria decisiva contro Tortona, assicurandosi il primo posto in classifica.

In una serata di grande intensità, l’Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria decisiva contro Tortona, conquistando la vetta della classifica con 24 punti. Questa affermazione è particolarmente significativa, considerando che la squadra milanese ha affrontato un avversario che l’aveva battuta in precedenza il 5 ottobre al Forum. Il risultato finale, 78-87, segna il settimo successo consecutivo in campionato e arriva dopo una deludente performance in Eurolega contro la Stella Rossa.

Strategia e prestazioni nel match

La partita è stata caratterizzata da una certa tensione iniziale, ma l’Olimpia ha trovato il ritmo giusto nel terzo quarto. Come evidenziato dal commento del coach Peppe Poeta: “La vittoria vale molto, soprattutto per la nostra reazione nel terzo periodo.” L’energia mentale e fisica messa in campo durante questa fase del gioco ha dimostrato la forza della squadra, con Nico Mannion che ha brillato insieme a Bolmaro e Flaccadori.

Scelte strategiche e turnover

Durante la partita, Poeta ha optato per un turnover strategico, lasciando a riposo giocatori chiave come Booker, Brown e Shields. Nonostante queste assenze, l’Olimpia ha iniziato la gara con un quintetto efficace composto da Ellis, Guduric, Brooks, LeDay e Nebo. Tuttavia, l’intensità difensiva iniziale è apparsa insufficiente, un aspetto che Poeta ha immediatamente evidenziato durante il primo time-out, esprimendo la sua frustrazione.

Il cambiamento decisivo nel terzo quarto

Il secondo quarto si è chiuso con l’Olimpia in svantaggio di un solo punto, ma con 50 punti subiti. La vera svolta è avvenuta nel terzo periodo, dove Milano ha imposto un parziale di 22-11, grazie a una difesa più solida e a un attacco ispirato. La pressione su Vital, uno dei principali realizzatori di Tortona, ha contribuito a disinnescare le loro strategie offensive, permettendo ai milanesi di accumulare un vantaggio incolmabile.

Un finale senza storia

Nel quarto periodo, la partita ha assunto i connotati di un garbage time, con l’Olimpia che ha gestito il vantaggio con serenità. Le prestazioni dalla panchina hanno avuto un impatto significativo, dimostrando la profondità della rosa: il punteggio finale di 50-24 dalle riserve è emblematico. Questo successo non solo conferma la posizione di vertice, ma prepara anche la squadra a una serie di sfide imminenti in Eurolega.

Prossimi impegni e aspettative

Attualmente, l’Olimpia si appresta a fronteggiare una doppia sfida in Eurolega: martedì sarà in trasferta contro il Real Madrid e giovedì ospiterà lo Zalgiris all’Allianz Cloud. Inoltre, lunedì prossimo tornerà in campo per il campionato contro Varese. Le prossime partite saranno decisive per mantenere la leadership e consolidare il morale della squadra.

La vittoria contro Tortona ha segnato un significativo avanzamento per l’Olimpia Milano, dimostrando la solidità della squadra nel competere ai massimi livelli, sia a livello nazionale che europeo. Con un gruppo ben allenato e determinato, i tifosi possono guardare al futuro con rinnovata fiducia.