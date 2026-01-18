Lumezzane Trionfa sull’Alcione e Si Avvicina ai Playoff: La Strada Verso la Vittoria

Il Lumezzane conquista una vittoria decisiva, avvicinandosi così ai playoff.

Il Lumezzane ha ottenuto un’importante vittoria per 1-0 contro l’Alcione Milano, consolidando così la sua posizione nei playoff della Serie C. Questo successo rappresenta il tredicesimo risultato utile consecutivo per la squadra, che attualmente si trova a +2 rispetto a concorrenti come Arzignano e Pro Vercelli.

Il cammino del Lumezzane

Dopo una convincente vittoria per 2-0 contro la Pergolettese, il Lumezzane ha proseguito la sua corsa in campionato. La squadra, sotto la guida dell’allenatore Troise, ha adottato un 4-3-3 che ha dimostrato di essere efficace sul campo. Nell’incontro contro l’Alcione, i rossoblù hanno dominato, con Morselli che ha colpito un palo su punizione, costringendo il portiere Agazzi a effettuare un intervento decisivo.

Il gol che ha deciso la partita

Il momento cruciale della partita è giunto al 23’ minuto, quando Ghillani ha servito Iori dalla fascia destra. Il numero dieci ha battuto il portiere avversario con un tiro preciso, portando il Lumezzane in vantaggio. Prima dell’intervallo, i rossoblù hanno cercato di raddoppiare, mentre l’Alcione ha sprecato un’importante occasione con Bright, che non è riuscito a segnare da pochi passi.

Una difesa solida e una gestione del gioco

Durante la seconda metà dell’incontro, il ritmo di gioco ha subito una diminuzione, ma il Lumezzane ha mantenuto il controllo della situazione. Il portiere Drago è stato nuovamente chiamato in causa, esibendo parate decisive su tiri di Morselli e Muroni. Nonostante un tentativo di Iori su punizione che è andato vicino al raddoppio, la squadra ha gestito bene il vantaggio fino al fischio finale.

Le prospettive future

Con questa vittoria, il Lumezzane si prepara ad affrontare le sfide future con maggiore fiducia. La squadra ha dimostrato una solidità difensiva e una capacità offensiva che potrebbero rivelarsi cruciali nella corsa ai playoff. Ogni partita d’ora in avanti sarà fondamentale, e il Lumezzane dovrà mantenere alta la concentrazione per continuare a guadagnare punti preziosi.

Il percorso verso i playoff

Il Lumezzane sta evidenziando una crescita costante, affrontando le difficoltà e ottenendo risultati positivi. Con un mix di talento e determinazione, i rossoblù stanno facendo sognare i propri tifosi, avvicinandosi a un obiettivo ambizioso: i playoff. La competizione rimane intensa, ma il Lumezzane possiede le carte in regola per continuare a sorprendere.