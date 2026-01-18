Il Lumezzane conquista una vittoria decisiva contro l’Alcione Milano in Serie C

Il Lumezzane conquista una vittoria fondamentale contro l'Alcione, rafforzando la sua posizione in classifica e prolungando la striscia positiva di risultati.

In un sabato sera di grande emozione, il Lumezzane ha battuto l’Alcione Milano con un punteggio di 1-0, grazie a un gol decisivo di Iori. Questa vittoria rappresenta non solo il primo successo tra i professionisti per i rossoblù, ma anche il tredicesimo risultato utile consecutivo, un traguardo che li colloca in una posizione privilegiata nella classifica di Serie C. La squadra, guidata dall’allenatore Troise, ha chiuso la giornata in zona playoff, distanziando di due punti le inseguitrici Arzignano e Pro Vercelli.

Un match equilibrato con un inizio sorprendente

Sin dai primi minuti, l’incontro ha visto l’Alcione dominare il possesso palla, con Morselli che ha messo in difficoltà la difesa avversaria. Un tiro potente da 25 metri si è infranto sul palo, seguito da un’altra conclusione che ha costretto il portiere Drago a un intervento decisivo. Nonostante l’inizio difficile, il Lumezzane ha iniziato a prendere confidenza con il gioco.

Il gol di Iori e il controllo della partita

Al 23° minuto, la svolta: Iori, approfittando di un assist preciso di Ghillani, ha infilato il pallone in rete con un colpo di testa che non ha lasciato scampo al portiere Agazzi. Questo gol ha dato nuova linfa ai valgobbini, che hanno continuato a spingere, cercando il raddoppio con diverse occasioni da parte di Ghillani e Caccavo.

Resistenza e determinazione del Lumezzane

Con il vantaggio nel punteggio, il Lumezzane ha gestito il gioco con intelligenza, riducendo al minimo i rischi. L’Alcione ha cercato di reagire, ma le opportunità da rete si sono rivelate scarse. L’ultima chance per il pareggio è arrivata con Bright, che ha sciupato una buona occasione a pochi passi dalla porta, mandando il pallone alto.

Una ripresa caratterizzata da tiri e parate

Nella seconda metà della partita, il ritmo è diventato più frammentato. Il Lumezzane ha cercato di mantenere il controllo, mentre l’Alcione ha intensificato gli sforzi per pareggiare. Drago, il portiere dei rossoblù, è stato nuovamente fondamentale, parando un tiro insidioso di Morselli e successivamente un’altra conclusione di Muroni. Iori ha sfiorato il raddoppio su calcio piazzato, ma il punteggio è rimasto invariato.

Il finale ha visto un susseguirsi di sostituzioni da entrambe le parti, che hanno contribuito a un calo di intensità. Alla fine, il Lumezzane ha potuto festeggiare una vittoria che consolida la propria posizione in classifica, rendendo la squadra sempre più competitiva in questo campionato di Serie C.