Tragedia a Rozzano: Omicidio di un Settantenne con Segni di Violenza

Un tragico evento ha colpito Rozzano, dove un anziano è stato trovato privo di vita e un giovane si trova in stato di crisi.

Nella serata di ieri, Rozzano, un comune situato nell’hinterland milanese, è stato teatro di un episodio tragico e inquietante. I Carabinieri sono stati chiamati in via Peonie a seguito di una segnalazione riguardante un giovane che minacciava di suicidarsi. Quello che hanno scoperto all’interno dell’abitazione ha suscitato forte sgomento: un uomo di 70 anni giaceva privo di vita sul pavimento.

La scoperta del corpo

All’ingresso nell’appartamento, le forze dell’ordine hanno rinvenuto il corpo di un cittadino italiano, deceduto a causa di un grave taglio alla gola. La dinamica della morte appare legata a un’aggressione avvenuta dopo una lite. La vittima, identificata come Domenico Lorusso, presentava segni evidenti di violenza.

Il giovane coinvolto

All’interno dell’abitazione era presente un giovane di 21 anni, di origini marocchine, che stava tentando di lanciarsi dal balcone. I Carabinieri sono intervenuti prontamente, riuscendo a fermarlo e evitando così una seconda tragedia. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga, è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Milano per ricevere assistenza medica e psichica.

Indagini in corso

Le prime indagini hanno rivelato che la vittima e il giovane si conoscevano bene, poiché quest’ultimo aveva ospitato Lorusso nella sua abitazione. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto e le motivazioni che hanno portato a questa tragica escalation di violenza. Si ipotizza che la lite possa essere scaturita da questioni legate a debiti di droga.

La scena del crimine

Le forze dell’ordine hanno operato a lungo sul luogo del delitto, eseguendo rilievi e raccogliendo prove per chiarire la sequenza di eventi. Le operazioni della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano si sono rivelate fondamentali per raccogliere elementi utili a comprendere la dinamica dell’omicidio.

Reazioni della comunità

La notizia dell’omicidio ha suscitato sgomento tra i residenti della zona, che hanno riportato episodi di violenza e degrado verificatisi in passato. Molti di loro avevano già notato comportamenti inquietanti da parte del giovane, come il lancio di oggetti dal balcone, e si attendevano che prima o poi si verificasse un evento grave.

Il giovane marocchino non è stato arrestato, ma la sua posizione è attualmente sotto esame da parte dell’Autorità Giudiziaria. Gli sviluppi futuri potrebbero comportare un inasprimento delle accuse, in base alle evidenze raccolte dagli investigatori. La comunità di Rozzano attende risposte e spera che venga fatta chiarezza su questa vicenda drammatica.