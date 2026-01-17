Rassegna Cinematografica 2026: I Migliori Film sul Futuro della Tecnologia

Partecipa alla rassegna cinematografica "Tech, si gira!" 2026 e scopri come il cinema esplora il futuro della tecnologia. Unisciti a noi per un'esperienza unica che mette in luce le innovazioni tecnologiche nel mondo del cinema e come queste stanno trasformando la narrazione visiva. Non perdere l'opportunità di vedere film all'avanguardia e partecipare a dibattiti stimolanti con esperti del settore!

Il cinema ha sempre avuto il potere di proiettarci in scenari futuri, affrontando tematiche attuali e universali. La rassegna Tech, si gira!, curata da Massimo Temporelli, ritorna nel 2026 con una serie di proiezioni che invitano il pubblico a riflettere sul rapporto tra tecnologia e società. Questo evento, unico nel suo genere, si propone di stimolare una conversazione approfondita sui film che hanno saputo anticipare e interrogare il futuro.

Film in programmazione

Durante questa edizione, verranno presentati film iconici che hanno segnato la storia del cinema contemporaneo. Ogni proiezione sarà seguita da una discussione moderata da Temporelli, affiancato da ospiti speciali che arricchiranno il dibattito con le loro prospettive.

The social network

Il primo film in programma è The Social Network, diretto dal visionario David Fincher. La proiezione avrà luogo il 29 gennaio 2026 dalle 18:30 alle 22:00. Il film racconta la nascita di Facebook e le complesse dinamiche sociali e legali che ne sono derivate. Dopo la visione, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a una conversazione guidata da Massimo Temporelli, insieme a figure come Sofia Viscardi e Luca Mazzucchelli, per discutere l’impatto dei social media sulla vita quotidiana.

Lo and behold: reveries of the connected world

Il secondo appuntamento è fissato per il 19 febbraio 2026, con la proiezione di Lo and behold: reveries of the connected world, un’opera del maestro Werner Herzog. Questo documentario analizza le meraviglie e le insidie del mondo connesso, ponendo interrogativi su come la tecnologia influisca sul nostro futuro. La serata si concluderà con un dibattito moderato da Massimo Temporelli, arricchito dalle visioni di Emiliano Audisio e Maurizio Melis.

La questione della privacy e della sorveglianza

Un tema di grande attualità sarà affrontato il 17 marzo 2026, con la proiezione di Snowden, diretto da Oliver Stone. Questo film, che vede protagonisti attori del calibro di Joseph Gordon-Levitt e Shailene Woodley, narra la storia di Edward Snowden e il suo coraggioso atto di denuncia contro le pratiche di sorveglianza della NSA. La serata si concluderà con una discussione moderata da Massimo Temporelli e la partecipazione di Giada Messetti e Roberta Cocco, per approfondire il dibattito su privacy e libertà nel mondo digitale.

Un’esperienza immersiva

Ogni serata della rassegna Tech, si gira! è concepita come un’esperienza immersiva, in cui il pubblico non è solo spettatore, ma diventa parte attiva del dibattito. Attraverso la proiezione di film significativi e le conversazioni che seguono, i partecipanti hanno l’opportunità di esplorare temi complessi e attuali, promuovendo riflessioni su come la tecnologia stia modificando il nostro modo di vivere.

La rassegna cinematografica si propone di sfidare le nostre percezioni e di invitare a guardare al futuro con uno sguardo critico. Prenotare un posto significa unirsi a noi per una serie di serate indimenticabili, in un contesto che stimola il dialogo e la partecipazione attiva.