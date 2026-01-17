Problemi di Ricezione del Segnale Telefonico nel Parco delle Groane: Soluzioni e Consigli

Esplora le sfide comunicative nel Parco delle Groane e analizza l'impatto del segnale telefonico sulla sicurezza dei visitatori.

Nel cuore del Parco delle Groane, una situazione preoccupante affligge molti visitatori: l’assenza di segnale telefonico. Questo problema, che colpisce in particolare i residenti di Garbagnate Milanese, solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’accessibilità delle comunicazioni nelle aree boschive.

Numerosi cittadini segnalano che, mentre nelle vicinanze delle strade il segnale è accettabile, allontanandosi da queste si entra in una zona di silenzio telefonico. Nel parco, in particolare attorno a viale Forlanini, si estende un’area in cui è praticamente impossibile inviare anche un semplice messaggio tramite WhatsApp.

La sfida della comunicazione in situazioni di emergenza

Un aspetto allarmante di questa situazione è il rischio che corrono gli escursionisti. Due settimane fa, un gruppo di cinque escursionisti milanesi ha vissuto un’esperienza inquietante: mentre si inoltravano nei boschi, hanno scoperto che i loro telefoni non riuscivano a connettersi per oltre 4 chilometri, rimanendo completamente muti. Questa mancanza di copertura mobile solleva gravi preoccupazioni in caso di emergenze, poiché non sarebbe possibile contattare i soccorsi in caso di necessità.

Le difficoltà di comunicazione all’esterno dell’ospedale

La situazione non migliora neanche all’esterno dell’ospedale di Garbagnate. Qui, i visitatori devono cercare il punto preciso dove il segnale è forte per poter inviare un messaggio o effettuare una chiamata. Spesso, se si tenta di muoversi mentre si è in comunicazione, la linea cade, costringendo le persone a rimanere ferme per mantenere la connessione.

Le ragioni dietro l’assenza di segnale

Ma quali sono le cause alla base di questo problema di comunicazione? Per cercare di fare chiarezza, sono state contattate le principali compagnie telefoniche operanti nella zona. Windtre è stata la prima a rispondere, spiegando che la copertura nella zona del Parco delle Groane è garantita solo parzialmente, grazie a impianti radio collocati all’esterno del parco stesso.

La compagnia ha specificato che, data l’estensione dell’area e le sue caratteristiche, esistono inevitabilmente zone in cui il segnale non arriva. Per l’ospedale di viale Forlanini, Windtre ha confermato l’esistenza di criticità di copertura all’interno della struttura, evidenziando che all’esterno, invece, il segnale è supportato da un impianto dedicato.

Possibili soluzioni per migliorare la situazione

Windtre ha mostrato disponibilità a esplorare potenziali soluzioni per migliorare la rete nella zona, ma ha sottolineato che ciò sarebbe possibile solo se la direzione dell’ospedale o l’ente Parco fornissero infrastrutture idonee. Questo suggerisce la necessità di una collaborazione tra enti pubblici e privati per affrontare le problematiche di comunicazione e garantire una maggiore sicurezza per chi visita il parco.

La mancanza di segnale telefonico nei boschi delle Groane rappresenta un serio ostacolo non solo per la comunicazione quotidiana, ma soprattutto per la sicurezza dei visitatori. Affrontare questa situazione è essenziale per garantire un’esperienza sicura e accessibile a tutti coloro che desiderano godere della bellezza naturale di queste aree verdi.